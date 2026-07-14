Un chivo, billetes y un perrito: las graduaciones más virales de Oaxaca

La ceremonia de clausura escolar es un momento culminante del año académico, un espacio en el que se celebran los logros y se crean recuerdos que perdurarán en la memoria de estudiantes, docentes y familias.

En territorio oaxaqueño no es la excepción; sin embargo, la particularidad es que el egresado —desde el nivel básico hasta el bachillerato— tiene la oportunidad de elegir a un “padrino” o “madrina” entre sus parientes cercanos o conocidos. En correspondencia, la persona elegida entrega un obsequio, desde flores, peluches, videojuegos, tabletas y celulares, entre otros.

Durante este evento social no falta el padrino o madrina que se luce con el regalo, por lo que en cada fin de cursos siempre ocurren todo tipo de sorpresas.

En la Secundaria Técnica 122, del municipio costeño de Bajos de Chila, un joven egresado recibió de parte de su madrina un collar elaborado con más de 8 mil pesos en billetes de distintas denominaciones.

A través de redes sociales se observó que el “detalle” tomó por sorpresa al recién egresado, quien, desconcertado, se retiró junto con su madrina, ante la mirada atónita de los testigos.

En tanto, en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo, Eduardo Aguilar, padrino de un niño egresado de la Primaria Reforma Educativa de la Octava Sección, se lució al entregarle un chivo de regalo.

No obstante, el video en redes sociales que más llamó la atención por su ternura e ingenio muestra a un grupo de niñas indígenas de Santa María Xadani, en el Istmo, quienes juegan a la clausura de cursos en el patio de su casa.

Una egresada, acompañada de su perrito, recibe una carpeta con el diploma y, de regalo, un recipiente para acuarelas y un celular desgastado. Las amigas “representan” a las autoridades escolares y municipales.