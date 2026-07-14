Detienen a presunto asesino de agente municipal de Miahuatlán, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con la Policía Estatal, lograron la detención de un hombre identificado como M. M. G., señalado como probable autor material del homicidio del agente municipal de San Miguel Yogovana en el municipio de Miahuatlán, región Sierra Sur.

La captura se efectuó en menos de 48 horas tras la comisión del delito.

Según la institución, el procesamiento de la escena del crimen permitió establecer líneas de investigación sólidas y lograr la plena identificación del presunto responsable.

"A partir de esta identificación, se desplegaron labores de inteligencia y un operativo directo por parte de las instituciones de seguridad del estado que culminó con su aprehensión durante la tarde del lunes", informó en una comunicación.

Como se recordará la madrugada del domingo, cuando la víctima realizaba labores de vigilancia y detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio.

Al solicitar apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, el presunto agresor y sus acompañantes salieron de la vivienda y atacaron a la víctima con armas de fuego, privándolo de la vida en el lugar.

El detenido, originario de Santa Lucía Miahuatlán, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien se encargará de resolver su situación jurídica en las próximas horas.