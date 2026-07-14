Se consolida Sonora como destino de cruceros de clase mundial

Con la confirmación de 15 arribos programados entre los años 2026 y 2029, el estado de Sonora consolidará su posicionamiento en el mercado internacional de turismo naviero al captar una afluencia estimada de 28 mil 844 pasajeros y visitantes en la región de Guaymas-San Carlos.

Esta proyección, impulsada mediante la estrategia de promoción turística del gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo Montaño, representa la consolidación de la entidad como un competidor relevante en las rutas marítimas del Golfo de California, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para el sector comercial y de servicios de la costa sonorense.

De las 15 escalas marítimas que se tienen programadas para los próximos tres años, las autoridades locales detallaron que 14 de ellas corresponderán a la línea Holland America Line, mientras que una más estará a cargo de Crystal Cruises mediante su embarcación de lujo Crystal Serenity.

El gobernador Durazo Montaño destacó que estas gestiones se suman a las tres operaciones de cruceros exitosas registradas en el puerto desde el año 2023, logrando incorporar nueve programaciones completamente nuevas y asegurar la permanencia de seis itinerarios preestablecidos, lo que demuestra la confianza de la industria turística global en el destino.

Al referirse a la suficiencia técnica y logística de las instalaciones portuarias locales para albergar embarcaciones de gran calado, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó la relevancia de la modernización de la obra pública.

Al respecto, el mandatario sonorense señaló: "Una de las etapas que ya tenemos del puerto es precisamente la terminal de cruceros, gracias a ello, el Puerto de Guaymas puede ya recibir cruceros como cualquier parte, en las ciudades más importantes del mundo".

Esta infraestructura clave permitirá que el beneficio económico se distribuya de manera directa entre transportistas, turoperadores, comercios y restaurantes.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo de la entidad, Roberto Gradillas Pineda, expuso que el plan de posicionamiento no se limita a los compromisos ya pactados, sino que busca establecer a Guaymas-San Carlos como una escala fija y permanente.

El funcionario estatal precisó que se mantienen activas las mesas de negociación con destacadas firmas navieras adicionales, tales como Ponant, Princess Cruises y Silversea Cruises, con la finalidad de expandir el catálogo de viajes hacia el mar de Cortés.

Esta reactivación se complementa con la participación continua de Sonora en los principales foros globales del sector de cruceros para asegurar mayores niveles de bienestar social para las familias locales.