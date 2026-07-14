Sinaloa se prepara para mesas de diálogo sobre la planta de fertilizantes GPO en Topolobampo

Por instrucciones directas de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y bajo la coordinación de la administración estatal de Sinaloa, el próximo viernes 17 de julio iniciará una jornada de cinco mesas de diálogo orientadas a analizar la construcción de la planta de fertilizantes de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en el puerto de Topolobampo.

El proceso se desarrollará a lo largo de una semana en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Académica Los Mochis, y culminará el miércoles 22 de julio.

El comisionado del Gobierno de la República para la Atención del Tema GPO, Mauricio Rodríguez Alonso, presentó este mecanismo de participación ciudadana que busca atender de manera integral las inquietudes de los diversos sectores de la población respecto al proyecto ubicado en la Bahía de Ohuira. En el encuentro con los medios también participaron funcionarios clave de la Secretaría de Gobernación, Semarnat, Sader, Profepa, Conapesca y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Rodríguez Alonso puntualizó que las sesiones contarán con el respaldo de un equipo multidisciplinario del Gobierno de México y académicos expertos. El representante gubernamental subrayó la relevancia de que la ciudadanía conozca con precisión los requerimientos ecológicos impuestos al desarrollo industrial.

“El objetivo para nosotros es claro: escuchar las diversas demandas que tienen los distintos sectores y revisarlas de manera seria y razonada; para el Gobierno del México es fundamental que la población en general conozca las medidas ambientales que se condicionaron para el desarrollo y funcionamiento de la planta, particularmente para el cuidado de la bahía, así como las medidas de seguridad para prevenir riesgos a la población”, enfatizó el funcionario.

El programa de trabajo iniciará el viernes 17 de julio abordando las temáticas de comunidades indígenas y vigilancia ambiental, seguido por el análisis de proyectos productivos el sábado 18, y los beneficios para el sector agrícola de la entidad el lunes 20 de julio. Las dos últimas jornadas se realizarán el martes 21 y miércoles 22 de julio para evaluar a detalle la situación actual, las autorizaciones y las obligaciones en materia de protección al medio ambiente.

Finalmente, la representación de la Federación enfatizó que la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos naturales no representan metas contrapuestas, sino que deben converger mediante esquemas de regulación técnica y supervisión constante para consolidar el bienestar general y la seguridad de las comunidades locales.