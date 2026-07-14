Se compromete Horacio Duarte a fortalecer el campo mexiquense

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, encabezó este 14 de julio de 2026 el evento de Impulso y Fortalecimiento del Campo Mexiquense, donde reafirmó el compromiso del gobierno estatal para trabajar de manera coordinada con los productores agrícolas y consolidar las políticas de bienestar en la región. El funcionario destacó la importancia de consolidar los apoyos directos a las comunidades rurales mexiquenses y de establecer un canal de comunicación permanente que permita atender de forma prioritaria las demandas de este sector productivo.

Durante el encuentro, el encargado de la política interna de la entidad estableció un contraste sobre la asignación de recursos públicos al señalar que “mujeres y hombres del campo rechazan el pasado de corrupción y reconocen el presente de transformación”. Duarte Olivares aseguró que la administración mexiquense mantendrá un esquema de trabajo caracterizado por la cercanía con la población, recorriendo las diferentes localidades de la geografía estatal para asegurar que los beneficios institucionales se entreguen sin intermediarios y de manera directa.

Asimismo, Horacio Duarte Olivares hizo hincapié en el mandato social que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, señalando que al actual gobierno del Estado de México todavía le resta un importante tramo de responsabilidad para consolidar sus objetivos estratégicos. El secretario manifestó que, mediante la suma de esfuerzos con la ciudadanía, “juntos y juntas vamos a seguir construyendo para que durante mucho tiempo aquí, en el Estado de México y en estos municipios, la transformación se haga más evidente, se profundice y, sobre todo, siga siendo justa para el pueblo”.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno dirigió un mensaje de agradecimiento a los servidores públicos que integran la Secretaría del Campo del Estado de México, reconociendo el esfuerzo y la dedicación diaria que realizan para operar y distribuir los programas sociales en las zonas ejidales y rurales. El funcionario concluyó que este personal administrativo representa una pieza fundamental para lograr que el desarrollo agrícola de la entidad avance con transparencia y eficiencia en beneficio de las familias mexiquenses.