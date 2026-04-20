HSBC Life evoluciona en México

HSBC anunció la evolución de su aseguradora en México, que cambia de HSBC Seguros a HSBC Life, una transformación que busca fortalecer su identidad global y consolidar una propuesta más cercana y alineada con las necesidades de sus clientes.

Durante su participación en el Imagen Insurance Summit 2026, Fabiola Dosal, Head de Productos y Propuesta al Cliente de HSBC Life, expresó que este cambio representa, más que una renovación de marca, una unificación con presencia global, cuyo objetivo es mantener una conexión más sólida con sus clientes.

“Evolucionamos a HSBC Life como una aseguradora sólida que entiende mejor las necesidades de los clientes a los que estamos dirigidos”, comentó.

Al dar este paso, su objetivo es acompañar a todos sus clientes en su trayectoria a largo plazo para consolidar sus servicios.

La consolidación de HSBC Life

HSBC Life forma parte de HSBC, un grupo con más de 160 años de historia en el sector financiero global, lo que le ha permitido adaptar su oferta en México y otros mercados del mundo sin perder el respaldo de una institución internacional.

Fabiola Dosal destacó la ventaja de HSBC Life de pertenecer a un grupo bancario, lo que refuerza las soluciones integrales de protección que puede ofrecer a sus clientes.

Asimismo, subrayó que la estrategia está completamente alineada con el mercado mexicano, sobre todo con el segmento afluente, al que busca atender con soluciones de protección, enfocados al crecimiento patrimonial, y planificación financiera a futuro.

“Con esta transformación, HSBC Life se posiciona como una aseguradora enfocada en actuar como asesora de planeación financiera y patrimonial, acompañando a sus clientes en decisiones de largo plazo que abarcan desde la protección hasta la sucesión de patrimonio”, finalizó.

Con esta evolución, HSBC Life busca consolidar su presencia en el mercado mexicano, fortaleciendo su propuesta de valor a través de soluciones integrales y una visión centrada en el largo plazo. La aseguradora apuesta por construir relaciones más cercanas con sus clientes, acompañándolos no solo en la protección de su patrimonio, sino también en su crecimiento y planificación futura, en línea con las nuevas exigencias del entorno financiero.