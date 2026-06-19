Innovación médica: Hospital Angeles Health System, líder en cirugía robótica

En México, Hospital Angeles Health System (HAHS) se consolida exitosamente como líder en innovación médica con la aplicación de cirugía robótica asistida. Un logro que se alcanza con la puesta en marcha de las únicas dos plataformas que existen en todo el país, denominadas Robot Hugo RAS, con las cuales, se realizan intervenciones quirúrgicas de mínima invasión en ginecología, urología y cirugía general que benefician a los pacientes con una recuperación más rápida y con estancias hospitalarias más cortas.

Dicho sistema, desarrollado por Medtronic, líder mundial en tecnología médica, fue inaugurado en el Hospital Angeles Clínica Londres, luego de los resultados positivos que se alcanzaron en menos de un año, en el Hospital Angeles Acoxpa, donde se puso en funcionamiento la primera plataforma.

Lanzamiento de la segunda plataforma

Antes del corte de listón que se realizó en el Hospital Angeles Clínica Londres, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, refrendó el compromiso inquebrantable de HAHS con la excelencia médica, la innovación tecnológica y, sobre todo, con la salud y el bienestar de los pacientes.

Agregó que el sistema Hugo RAS no sustituye la labor del cirujano, por el contrario, el uso de tecnología de punta potencia sus habilidades para lograr intervenciones quirúrgicas con menor riesgo.

Esta vocación por la tecnología nace, ante todo, del liderazgo y la visión del licenciado Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, cuyo impulso ha hecho posible que nuestra organización Hospital Angeles Health System se mantenga siempre a la vanguardia de la medicina no solo en nuestro país, sino en todo el continente. Medtronic, como líder global en tecnología médica, ha puesto a nuestra disposición lo más avanzado en innovación”, señaló.

Posteriormente, en entrevista Jesús Ruiz López hizo énfasis en que la cirugía robótica asistida, ya no es el futuro, sino una realidad en el mundo y en nuestro país.

La cirugía robótica llegó para quedarse. Estoy convencido que es la técnica quirúrgica que va a ser el estándar a nivel mundial en los siguientes años por todos los beneficios que tiene para los pacientes”, indicó.

José Quijano Costes, director general del Hospital Angeles Clínica Londres, señaló que la llegada del sistema Hugo RAS permite ofrecer alternativas quirúrgicas de última tecnología manteniendo como eje central una atención humanizada.

La verdadera innovación no se encuentra únicamente en la tecnología, se encuentra en las personas que la hacen posible. Por ello, este logro es resultado del trabajo coordinado de médicos, enfermeras, ingenieros, biomédicos, personal administrativo, directivos y aliados estratégicos que han compartido un mismo objetivo, posicionar a Hospital Ángeles Clínica Londres como un referente en cirugía robótica en el país”.

En su oportunidad, Angie Leycegui, directora comercial de Medical Surgery Business para México, señaló que el objetivo de Medtronic es seguir trabajando para democratizar la cirugía robótica asistida.

Tenemos un claro propósito de llevar la cirugía robótica y dar acceso al mayor número de pacientes posibles en el país. Es por eso que escogimos a un socio tan importante como es Hospital Angeles Health System”. En entrevista, Angie Leycegui, detalló que el Robot Hugo RAS, brinda a los cirujanos una visualización 3D en alta definición, ergonomía avanzada y un control mejorado de los instrumentos quirúrgicos.

“Uno de los grandes beneficios que tiene la cirugía robótica es la seguridad, pero no solamente en el quirófano, porque la precisión es exacta. Sino que además de que el tiempo en el quirófano es mucho más corto, también el tiempo de recuperación disminuye”.

Beneficios para los pacientes

Ahora, con la puesta en marcha del Robot Hugo RAS en el Hospital Angeles Clínica Londres se sientan las bases de un nuevo modelo de quirófanos, donde los pacientes tendrán los siguientes beneficios:

*** Incisiones más pequeñas y menor riesgo de infección.

*** Menos dolor postoperatorio y menor necesidad de analgésicos.

*** Estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida.

*** Resultados quirúrgicos más precisos y seguros.

Beneficios para los cirujanos

*** Los médicos operarán avances tangibles:

*** Mayor precisión y rango de movimiento gracias a los brazos robóticos articulados.

*** Visualización detallada del campo quirúrgico en 3D y alta definición.

*** Ergonomía optimizada que reduce la fatiga durante procedimientos largos.

*** Posibilidad de documentar y analizar cirugías y mejorarlas.

*mcam