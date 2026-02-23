Hospital Ángeles Health System impulsa la educación médica de alto nivel y otorga Becas de excelencia

Hospital Ángeles Health System celebró con una emotiva ceremonia la graduación de una nueva generación de médicos residentes que concluyeron su formación especializada, en un evento que también fue marco para la entrega de las prestigiosas becas de excelencia Olegario Vázquez Raña y la primera edición de la beca Olegario Vázquez Aldir, reafirmando el compromiso del sistema con la educación médica en México.

El evento, realizado en el Hotel Camino Real Polanco, reunió a autoridades académicas, médicas y directivos del sistema hospitalario, fue presidido por el Lic. Olegario Vázquez Aldir, Presidente de Grupo Vazol, quien estuvo acompañado por autoridades como el Lic. Jesús Ruiz López, director general de Hospital Ángeles Health System; Dr. Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina; Lic. Javier Santoveña Raña, director de Desarrollo y Vinculación Médica; Dr. Víctor Ramírez González, director de operaciones Hospital Ángeles Health System; Dr. José Juan Ortega Cerda, director de Enseñanza e Investigación de Hospital Ángeles Health System; Dra. Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM; Dr. Erick Alexanderson Rosas, director de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle; y Dr. Salvador Bueno Valenzuela, director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac.

La ceremonia también reunió a 177 médicos especialistas egresados de los 21 hospitales escuela del sistema de Hospital Ángeles Health System, consolidando al grupo como un líder en la generación de talento médico de especialidad en el país.

Reconocimiento a la Excelencia Médica

Médicos especialistas y familiares asisten a la Ceremonia de Graduación 2026 de Hospital Ángeles Health System, durante la entrega de reconocimientos académicos. Excélsior / Pável Jurado

El momento cumbre fue la entrega de las Becas a la Excelencia Médica, avaladas por instituciones como la UNAM y la Academia Nacional de Medicina de México, destinadas a impulsar la formación internacional de especialistas destacados.

La Beca Olegario Vázquez Raña fue otorgada al Dr. Daniel Eduardo Córdova Galván, médico de Imagen Diagnóstica y Terapéutica del Hospital Ángeles Pedregal. El Dr. Córdova realizará un programa de Radiología Músculoesquelética dentro del Visiting Scholar Program de la University of California San Diego (UCSD), con un enfoque en resonancia magnética deportiva, oncología y procedimientos guiados por imagen.

La Beca Olegario Vázquez Aldir, en su primera edición fue otorgada a la Dra. Samantha Zahori Martínez López, especialista en Ortopedia y Traumatología del Hospital Angeles Mocel. La Dra. Martínez cursará el Máster en Patología y Cirugía Avanzada de Rodilla, con duración de 12 meses, en la Clínica CEMTRO, afiliada a la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, un centro de referencia internacional.

Olegario Vázquez Aldir, Presidente de Grupo Vazol, compartió un emotivo mensaje, y destacó el orgullo y la vocación de la institución.

“Hoy como bien todos sabemos estamos de fiesta estamos de manteles largos, hoy se gradúan 94 médicos de residencias en especialidades fundamentales para el país y 83 médicos que concluyen cursos de alta especialidad en áreas de altísima complejidad y vanguardia. Estamos formando especialistas capaces de competir con cualquier sistema de salud del mundo”, expresó.

Sobre las becas, el Lic. Olegario Vázquez Aldir enfatizó su propósito y compromiso para impulsar el talento médico.

Llevamos ya 20 años ininterrumpidos otorgando la Beca Olegario Vázquez Raña. Esta beca nos ha permitido continuar su formación en cualquier lugar del mundo. Durante dos décadas, esta beca ha sido símbolo de excelencia y visión internacional. Y este año damos un paso adicional. Por primera vez instituimos la Beca Olegario Vázquez Aldir. A partir de ahora serán entonces dos residentes quienes podrán ampliar su formación en los centros más prestigiosos del mundo”, dijo.

Concluyó enfatizando su vocación por la educación a fin de mantener el liderazgo en la formación médica.

Tenemos una profunda vocación realmente de educación, no solamente de servir atendiendo pacientes, sino tenemos una vocación y una obligación social de formar a las nuevas generaciones de médicos. y eso hacemos con enorme gusto y nos sentimos orgullosos de poder contribuir con ello al país”, finalizó.

Hospital Ángeles Health System tiene un modelo académico sólido. En el ciclo 2026, el sistema forma a 1,149 médicos en distintas etapas, y opera 15 programas de residencia médica y 38 programas de alta especialidad con una capacidad académica que permite graduar a más de 120 nuevos especialistas cada año.

La ceremonia concluyó con el compromiso de Hospital Ángeles Health System y Grupo Vazol con la excelencia educativa y el futuro de la medicina en México.