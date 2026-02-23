Concluye CFE más de 16 mil obras de justicia energética

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un avance histórico en su estrategia de equidad social al concluir 16,449 obras de electrificación entre el 1 de octubre de 2024 y lo que va de 2026.

Esta iniciativa, enmarcada en el Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025–2028, ha representado una inversión ejercida de 11,339 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 330 mil mexicanos en las regiones más aisladas del país.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Luz Elena González Escobar, y la dirección General de la CFE, a cargo de Emilia Esther Calleja Alor, el programa tiene como meta final ejecutar 42,221 obras para el año 2028. Los recursos provienen primordialmente del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), diseñado para cerrar la brecha de infraestructura en comunidades rurales, zonas indígenas y sectores urbanos marginados.

CFE proyecta cobertura nacional del 99.88%

Para el cierre de 2026, la CFE proyecta alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.88%. Tan solo en el presente año, se planea la ejecución de 8,225 obras con una inversión de 2,726 millones de pesos para beneficiar a 84,400 habitantes.

La prioridad geográfica de este año se concentra en ocho estados clave: Chihuahua, Sonora, Michoacán, Durango, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, donde se realizarán más de 5,300 trabajos de electrificación.

La CFE subrayó que el acceso a la energía no es solo una cuestión de infraestructura, sino un motor de desarrollo social

Un pilar fundamental de esta estrategia es la atención a los Pueblos Originarios. Actualmente, se han formalizado 1,091 obras vinculadas a 18 Planes de Justicia Indígena, de las cuales el 72% ya han sido concluidas. Se espera que las 304 obras restantes queden plenamente operativas para octubre de 2026, fortaleciendo el desarrollo de comunidades que históricamente carecieron del servicio.

Al dotar de luz a estas zonas, la CFE subrayó que el acceso a la energía no es solo una cuestión de infraestructura, sino un motor de desarrollo social que potencia los servicios de salud, la educación y la conectividad digital.