Propuesta de reforma electoral filtrada debilitaría al INE: Martín Faz

La eventual desaparición permanente de las juntas locales y distritales del INE encendió alertas dentro del propio instituto. El consejero Martín Faz advirtió que la propuesta contenida en un borrador de reforma electoral que circuló entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dejaría sin viabilidad operativa al organismo y pondría en riesgo cerca de 13 mil empleos.

“Estamos hablando del brazo operativo del instituto”, señaló Faz, al explicar que hacer temporales estas estructuras implicaría desmantelar la presencia territorial permanente que garantiza neutralidad técnica frente a actores locales y poderes fácticos.

Sobre los organismos públicos locales electorales, los OPLES, Faz advirtió que si se les transfieren nuevas atribuciones sin fortalecer su capacidad operativa, se replicaría el mismo problema a nivel estatal: más responsabilidades, pero sin estructura suficiente para cumplirlas.

En contraste, planteó que una reforma debería fortalecer al instituto. Entre las propuestas mencionó garantizar colaboración efectiva de autoridades en materia de fiscalización, establecer una fórmula presupuestal clara para el INE y, especialmente, devolver la colegialidad al Consejo General.

Piden blindar autonomía electoral con reforma

Especialistas en materia electoral advirtieron que una eventual reforma no debe debilitar la representación plural ni comprometer la autonomía de las autoridades electorales.

Durante el foro sobre la reforma electoral realizado en la Universidad Iberoamericana, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso medidas para mejorar el sistema mixto de representación proporcional: separar boletas para mayoría relativa y representación proporcional, adoptar listas abiertas, aplicar criterios de máxima proporcionalidad, prohibir el transfuguismo y establecer un estatuto de la oposición en las cámaras.

La académica María Marván recordó que los parlamentos evolucionaron de sistemas de mayoría pura a modelos proporcionales para dar voz a las minorías y alertó con que, eliminar la pluralidad,“ por decreto”, puede tener consecuencias sociales: cuando las minorías no tienen canales institucionales para expresarse, “tenemos expresiones violentas de quienes dicen: ‘yo también existo, tómame en cuenta’”.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora cuestionó que antes de eliminar plurinominales debe revisarse cómo se obtienen las curules de mayoría relativa.

