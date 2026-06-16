Homicidios dolosos bajaron 46% en mayo: SESNSP; 8 estados agrupan 54% de casos

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que los homicidios dolosos en México registraron una reducción del 46 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe de incidencia delictiva con corte al 31 de mayo.

Durante la presentación de los datos en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria destacó que el promedio diario de homicidios dolosos alcanzó en mayo su nivel más bajo desde el inicio de la actual administración federal.

Se observa una disminución del 46 por ciento entre el inicio de la administración y el mes que acaba de concluir, siendo el más bajo de todo el periodo analizado”, señaló.

La titular del SESNSP indicó que la reducción refleja los avances en las estrategias de seguridad implementadas durante la presente administración, al tiempo que destacó que mayo de 2026 se convirtió en el mes con menor incidencia de este delito dentro del periodo evaluado.

El informe presentado forma parte del seguimiento mensual de los principales indicadores de seguridad pública en el país. Captura de pantalla

¿Qué estados son los más letales del país?

Pese a la disminución nacional, el SESNSP advirtió que ocho entidades federativas concentran el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país durante los primeros cinco meses de 2026.

Entre los estados con mayor incidencia se encuentran:

Guanajuato, con el 8.8 por ciento del total nacional.

Guanajuato, con el 8.8 por ciento del total nacional. Baja California, con 7.8 por ciento.

Chihuahua, con 7.7 por ciento.

Sinaloa, con 6.8 por ciento.

Morelos, con 5.9 por ciento.

Estado de México, con 5.9 por ciento.

Guerrero, con 5.5 por ciento.

Veracruz, con 5.3 por ciento.

Para cerrar es necesario precisar que el informe presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública forma parte del seguimiento mensual de los principales indicadores de seguridad pública en el país.