Sentencian a 3 años de internamiento a adolescente por homicidio de maestras

Osmar "N", el joven de 15 años que asesinó a dos maestras dentro de la preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán recibió la pena máxima establecida por la ley de tres años de internamiento en el Centro Integral para adolescentes, más una reparación del daño por tres millones 280 mil 769 pesos con siete centavos a favor de las víctimas indirectas.

La sentencia condenatoria fue dictada este viernes 17 de julio por un juez certificado en justicia integral para adolescentes, dentro del procedimiento 19/2026 y tras una audiencia de procedimiento abreviado autorizada por la Fiscalía General del Estado y aceptada por los familiares de las víctimas.

Foto: Amanda Bautista | Excélsior

Los hechos ocurrieron el 24 de marzo pasado, cuando el menor ingresó al plantel con un rifle de asalto y disparó contra María del Rosario, coordinadora académica y Tatiana, ambas docentes de la institución.

Tras la agresión, fueron sus propios compañeros de bachillerato quienes retuvieron a Osmar mientras arribaba la policía municipal de la ciudad porteña.

Recordar que los familiares de las víctimas solicitaban que el menor fuera juzgado como adulto, el Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán contempla como sanción máxima tres años de internamiento para delitos cometidos por menores de edad, independientemente de la gravedad del ilícito.