Quintana Roo, uno de los estados con mayor reducción de homicidios: Sheinbaum; baja es del 85%

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Quintana Roo es una de las entidades con mayor disminución en homicidios dolosos, con una reducción de 85% , al pasar de un promedio diario de dos casos en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026.

Al realizar su conferencia matutina desde la Base Aérea No.12, Tulum, Quintana Roo, afirmó que dicha reducción se logró por la coordinación del gabinete de seguridad y el gobierno del estado.

“Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido. Eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad, y por supuesto a todos los que forman parte de este Gabinete, su secretario de Seguridad Pública, Fiscalía, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, y la Secretaría de Marina y por supuesto, la coordinación del trabajo por parte de la gobernadora”, manifestó.

Al exponer los resultados de seguridad en Quintana Roo, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que, al comparar el promedio diario de junio de cada año, hay una reducción del 57% entre junio de 2025 y junio de 2026, sumado a que, de junio de este año es el más bajo desde 2015.

Marcela Figueroa Franco expuso que, tomando los datos del primer semestre de cada año, en Quintana Roo, los homicidios dolosos disminuyeron 60% al pasar de 1 a 0.4 entre enero-junio de 2025 al mismo periodo en 2026, por lo que es el semestre más bajo desde 2017 donde se registró un promedio de 0.7.

La funcionaria federal señaló que, en el municipio de Tulum, el homicidio doloso tiene una reducción del 100% entre septiembre de 2024 con un promedio de 0.27 a junio de 2026 con un registro de cero y destacó que este municipio lleva dos meses consecutivos con cero homicidios.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la secretaria informó que en Quintana Roo del 2025 al 2026 se presenta una disminución del 15%, con datos preliminares hasta junio.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, de octubre de 2024 a junio de 2026, en Quintana Roo fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos, mil 300 cargadores y 6 mil 600 kilos de drogas, además se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración para la elaboración de metanfetamina.