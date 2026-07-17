The MBA Tour: Liderazgo Global en Tiempos de Crisis

En un contexto marcado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y riesgos sanitarios, la formación de líderes con una visión internacional se ha convertido en un factor estratégico para la competitividad y resiliencia de las empresas, señalaron especialistas y organismos internacionales cuyos análisis coinciden en la necesidad de fortalecer la preparación de los ejecutivos frente a un entorno global cada vez más complejo.

Las guerras en Ucrania y Medio Oriente, las políticas proteccionistas de Estados Unidos y los riesgos derivados de nuevos brotes de enfermedades infecciosas han generado desequilibrios en el comercio internacional, las cadenas de suministro, los mercados energéticos y el sistema financiero.

De acuerdo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estos factores han afectado las perspectivas económicas mundiales con un impacto desigual entre países.

El organismo advierte que las economías de bajos ingresos son las más vulnerables al aumento de precios provocado por la escasez de alimentos, fertilizantes y otros insumos esenciales, además del endurecimiento de las condiciones financieras.

Según el FMI, los indicadores conocidos como food accounts, que miden la producción, el consumo, el comercio y la disponibilidad de alimentos, muestran que el gasto destinado a la alimentación representa alrededor del 36 % del consumo de los países de bajos ingresos, frente al 20 % en las economías emergentes y el 9 % en las avanzadas.

"Esto convierte cualquier aumento repentino en los precios de los fertilizantes y alimentos no solo en un problema económico, sino también sociopolítico, especialmente donde los recursos fiscales para amortiguar el impacto son limitados", señala el organismo.

En el ámbito financiero, especialistas del FMI como Tobias Adrian, Jihad Azour, Pierre-Olivier Gourinchas y Rodrigo Valdés indican que, aunque las bolsas internacionales han registrado caídas moderadas, la volatilidad y el incremento en los rendimientos de los bonos han endurecido las condiciones financieras a escala global.

A este escenario se suma el fortalecimiento de la geoeconomía como herramienta de política internacional. En un análisis publicado en Finance & Development, Josh Lipsky sostiene que las principales economías recurren cada vez más a instrumentos como aranceles, sanciones y controles a las exportaciones para alcanzar objetivos de seguridad nacional, difuminando la frontera entre la política económica y la geopolítica.

Por otra parte, investigadores del Observatorio de la Nueva Política Industrial (NIPO), desarrollado junto con Global Trade Alert, documentan una aceleración de las políticas industriales desde 2020, impulsadas inicialmente por la pandemia de COVID-19 y posteriormente por las tensiones geopolíticas.

De acuerdo con sus datos, 75 países han implementado nuevas medidas de política industrial, una cifra 2.5 veces superior al promedio previo a la pandemia. No obstante, los especialistas advierten que sus resultados han sido mixtos y, en muchos casos, los beneficios se concentran en sectores que ya eran competitivos.

Frente a este panorama, expertos coinciden en que los futuros líderes empresariales requieren una preparación que incorpore el análisis permanente de la economía internacional, la geopolítica y la transformación de los mercados.

En ese contexto se realizará The MBA Tour 2026, encuentro que reunirá en México a escuelas de negocios de distintos países para presentar su oferta académica y brindar orientación directa a quienes buscan cursar un MBA o algún posgrado en administración.

La edición de Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, a las 11:00 horas, en el hotel Hyatt Regency Ciudad de México, donde los asistentes podrán conversar con representantes de admisiones de universidades internacionales y conocer opciones de financiamiento, becas y programas de estudio.

El registro para este evento puede realizarse en: https://tours.mba.com/event/mexicocity/register.

Posteriormente, The MBA Tour 2026 llegará a Monterrey, Nuevo León, el 11 de agosto, en el JW Marriott Hotel Monterrey Valle, ubicado en San Pedro Garza García.

Los interesados en asistir a esta sede pueden registrarse en: https://tours.mba.com/event/monterrey/register.