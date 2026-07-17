Plan Tulum Renace: Sheinbaum anuncia entrada gratuita al Parque del Jaguar

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan Tulum Renace, una estrategia integral lanzada por el Gobierno de México para rescatar el turismo, ordenar el crecimiento urbano y garantizar la accesibilidad pública en Tulum, Quintana Roo.

Al realizar su conferencia matutina desde Tulum, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo, anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Plan Tulum Renace, que contempla entrada gratuita al Parque del Jaguar, así como nuevas tarifas para el acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida: para visitantes nacionales 80 pesos y para extranjeros 265 pesos.

“Entonces, si un visitante quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos, solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico. Si quiere entrar al Área Natural Protegida o a la zona ya arqueológica con el Área Natural Protegida, se va a cobrar lo mismo que se cobraba en el 2018,‘19, que son, en total, 80 pesos. El turista internacional por hacer todo el recorrido pagará 265 pesos, que es también una reducción muy muy significativa”, anunció.

La Presidenta Sheinbaum Pardo explicó que los ingenieros militares modificarán la entrada tradicional al Parque del Jaguar con un arco que permita visualizar el acceso directo, además en el acceso sur se desarrollará un estacionamiento ecológico, así como otras actividades que vinculen al Centro de Atención a Visitantes (CATVI), el museo y la zona norte del parque. Aseguró que dichas modificaciones fueron planteadas a hoteleros, representantes de la comunidad y organizaciones, quienes aprobaron este plan.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el Plan Tulum Renace contempla 10 puntos estratégicos que se basan en: entrada gratuita al Parque del Jaguar para visitantes nacionales. Reducción del costo de las tarifas por parte del INAH y de la CONANP, 80 pesos para visitantes nacionales y gratuito en domingo; mientras que para visitantes extranjeros el costo será de 265 pesos.

Se establecerá un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar como un servicio para los usuarios. Implementación con la Guardia Nacional de un modelo de atención y cuidado al turista. Implementación del plan de profesionalización y certificación para prestadores de servicios turísticos, la construcción de un estacionamiento en el acceso sur.

Implementación de un plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para los habitantes de Tulum. Creación de un nuevo sistema de transporte público.

Implementación de un programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y el impulso a la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum para que con ello se continúe conectando al destino con el mundo.