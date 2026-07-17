México tendría que destinar 5.4% del PIB para cumplir compromisos climáticos

México necesitará 1.7 billones de pesos anuales hacia 2030, equivalentes al 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para cumplir con sus compromisos climáticos, un monto que no podrá cubrir el financiamiento público, advirtió Iniciativa Climática de México (ICM).

En este contexto, la organización líder en el desarrollo de políticas públicas, ciencia y proyectos estratégicos para enfrentar la crisis climática con justicia y equidad social, respaldó la estrategia presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para convertir metas ambientales en proyectos de inversión viables, por lo que hizo un llamado a acelerar la creación de una "Plataforma País", que permita atraer capital privado e internacional.

Durante un taller con especialistas de México y el mundo, ICM destacó que cerrar la brecha de financiamiento "requiere articular proyectos bancables, fortalecer cadenas de valor, reducir riesgos, crear condiciones que impulsen el desarrollo sostenible y coordinar esfuerzos entre gobierno, sector financiero y cooperación internacional, en línea con las metas de las NDC 3.0 y el Plan México".

Iniciativa Climática de México subrayó que la tercera generación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), representan un cambio de modelo para México: pasar de compromisos cada vez más ambiciosos a una transformación estructural de la economía nacional hacia un desarrollo resiliente, incluyente y de bajas emisiones.

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La escala del reto es inédita, ya que alcanzar las metas climáticas requerirá una inversión estimada de 1.7 billones de pesos anuales hacia 2030, equivalente a 5.4 por ciento del PIB", reiteró.

Marcela Álvarez, especialista en finanzas sostenibles de la organización, indicó que nuestro país enfrenta una brecha de financiamiento de tal magnitud que no puede cerrarse solo a recursos públicos, para movilizar capital privado son necesarios mecanismos que reduzcan riesgos, ordenen prioridades, articulen financiamiento y traduzcan los compromisos climáticos en carteras de inversión, “una Plataforma País puede cumplir precisamente esa función integradora”.

La meta de México en las NDC 3.0, presentada formalmente ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establece un techo absoluto y neto de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2035, alineando su trayectoria para alcanzar las cero emisiones en 2050.

Las metas específicas de mitigación se dividen en dos escenarios climáticos:

Meta No Condicionada (con recursos propios): limitar las emisiones a un rango máximo de 364 a 404 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2035.

Meta Condicionada (con apoyo externo): reducir aún más las emisiones a un rango de 332 a 363 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2035, sujeto a financiamiento internacional y transferencia tecnológica.

Iniciativa Climática de México agregó que la "Plataforma País" ha probado ser una herramienta estratégica eficiente empleada en países como Brasil y Sudáfrica, para articular prioridades nacionales, reformas habilitadoras, carteras de proyectos y mecanismos de financiamiento, que funciona bajo el liderazgo de los gobiernos y con participación del sector privado, banca de desarrollo, cooperación internacional, sociedad civil y academia.