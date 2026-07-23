Aseguran 16 máquinas tragamonedas en Hidalgo

Autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Plan de Ayala, en el municipio de Tulancingo de Bravo, donde presuntamente operaba un establecimiento con máquinas tragamonedas sin la autorización correspondiente.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de una denuncia anónima que alertó sobre la posible operación ilegal de juegos de azar en el lugar.

Durante el operativo, encabezado por un agente del Ministerio Público Federal y con apoyo de la Policía Federal Ministerial, peritos de la FGR, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para resguardar el perímetro, fueron aseguradas 16 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, un equipo de videograbación (DVR) y el inmueble intervenido.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Hidalgo, que mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la posible comisión de delitos relacionados con la Ley Federal de Juegos y Sorteos y establecer las responsabilidades correspondientes.

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana, por lo que la autoridad federal reiteró el llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad que pudiera constituir un delito.

Máquinas tragamonedas aseguradas en Tulancingo de Bravo, Hidalgo Foto: Especial

En Edomex aseguran más 3 mil máquinas tragamonedas

Por Ximena Mejía

El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, advirtió que las máquinas tragamonedas son empleadas por grupos criminales para enganchar jóvenes, por lo que las autoridades de justicia mexiquenses han incautado más de tres mil 700 aparatos.

El fiscal del Edomex explicó que organizaciones criminales de alcance nacional colocaban las máquinas de manera forzada cerca de escuelas, farmacias, misceláneas, centros comerciales, grandes establecimientos, para extorsionar y cooptar jóvenes.

Es cierto que estas máquinas no están ahí por casualidad, son sembradas, son puestas, de manera forzada por algunas organizaciones criminales, de connotación nacional de manera tal que extorsionan u obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos”, señaló.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario local expuso que los grupos delictivos prestaban dinero a los jóvenes que acudían a jugar, pero cuando no podían pagar, eran reclutados para realizar labores de halconeo, cobro de piso y narcomenudeo.

La FGJEM calcula que dicha actividad delictiva generó al crimen organizado ganancias por 10 y 15 millones de pesos Foto: Especial

Se tiene acreditado que cuando acuden a estos lugares, ante la falta de recursos, se les presta dinero. Pero cuando no pueden pagar, se les recluta ¿Para qué? Para labores de halconeo, cobro de piso y actividades de diversa naturaleza de narcomenudeo", indicó.

José Luis Cervantes Martínez señaló que los grupos criminales obligaban a los propietarios de los negocios a instalar los aparatos, además de entregarles la totalidad de las ganancias.

En su participación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la operación se realizó del 13 al 20 de julio, de manera simultánea en 84 municipios, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La FGJEM calcula que dicha actividad delictiva generó al crimen organizado ganancias por 10 y 15 millones de pesos Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) calcula que dicha actividad delictiva generó al crimen organizado ganancias por 10 y 15 millones de pesos.

Las autoridades precisaron que, una vez que los equipos fueron asegurados, los agentes del Ministerio Público, extrajeron nueve toneladas y 697 kilos de monedas de diferentes denominaciones, que sumarían alrededor de nueve millones de pesos.

Por lo que en conjunto con las “maquinitas” aseguradas, se estimó que la pérdida económica para los grupos delictivos fue de 59 millones 610 mil pesos, sin contar con los indicios encontrados dentro de una fábrica de "tragamonedas" entre los que se encuentran el inmueble, maquinaria, herramientas, equipos electrónicos, materias primas y un vehículo de alta gama.