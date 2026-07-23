Rescatan a hombre que pasó años encadenado por sufrir una enfermedad mental

La vida de Pedro Iván Navarro, de 41 años, cambió drásticamente cuando este jueves autoridades del DIF de Ahome, Sinaloa, llegaron a su casa para liberarlo, pues había permanecido varios años encadenado debajo de un mezquite en el Poblado 5 de la comunidad El Carrizo.

De acuerdo con ABC Noticias, este hombre, mejor conocido como “El Chino”, permanecía encadenado debido a que cuenta con un trastorno de salud mental, por lo que las autoridades acudieron al auxilio de él y de su familia.

Las autoridades del DIF municipal de Ahome llegaron a la casa de Pedro y tras hablar con su madre obtuvieron el permiso necesario para trasladarlo a la ciudad de Los Mochis, donde estará en resguardo hasta que pueda ingresar a una clínica especializada en salud mental.

Marissa Menéndez, presidenta del Sistema DIF Ahome, se encargó de gestionar el operativo para brindarle ayuda a Pedro, pues aseguró que se encontraba en condiciones inhumanas que ponían en riesgo su integridad física.

“Por supuesto que se va a atender. Está en unas condiciones que no son las correctas, son inhumanas y está en riesgo también su integridad; sin duda tenemos que intervenir y lo vamos a hacer", dijo.

La funcionaria aseguró que el apoyo no solo será para Pedro, sino también para su familia, pues el impacto de una enfermedad mental llega a cada integrante de una familia y no únicamente a quien la padece.

Al lugar también llegó Ramsés Ignacio Cázarez Gámez, director del Instituto para la Prevención de Adicciones en el Municipio de Ahome (IPAMA), quien aseguró que Pedro será llevado a un lugar seguro donde reciba medicamentos, atención psiquiátrica y seguimiento médico.

A su vez, también se le proporcionará alimento, ropa, atención médica y un seguimiento especializado.

También se comprometieron a que Pedro pueda ser visitado por su madre y que ella pueda conocer su evolución, así como las condiciones en las que vivirá.

El objetivo de las autoridades es que Pedro pueda llevar una vida “normal” y que, poco a poco, pueda reintegrarse a las actividades que puede realizar junto a su familia.

Las autoridades mencionaron que anteriormente ya habían intentado ayudar a Pedro, pero que su familia se había negado, por lo que el hombre seguía encadenado al mezquite y no fue sino hasta este 23 de julio que la madre aceptó la ayuda para darle a su hijo una nueva oportunidad.