¿Home office ayuda o no a la salud mental de trabajadores?

Rubén Balbuena, director de operaciones del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral (iSBL) y miembro del consejo educativo de Expo Seguridad Industrial, señaló que el impacto a la salud mental del llamado home office no puede evaluarse de manera generalizada, ya que sus beneficios y dificultades dependen en gran medida de las condiciones particulares de cada trabajador.

Dijo que es necesario considerar factores como el acceso a internet, la estabilidad del suministro eléctrico, el entorno familiar y las responsabilidades de cuidado que cada persona enfrenta en su hogar.

Tenemos que tener bien definidos cuál es nuestra población en cuanto a trabajadores se refiere y conocer su perfil, sus características, inclusive su capacidad de conectarse a una red, su instalación eléctrica, si tiene hijos, si está en un ambiente ruidoso”, detalló el especialista.

Para quienes cuentan con los recursos necesarios, el home office ofrece ventajas significativas, entre ellas la reducción de los tiempos de traslado, lo que contribuye a disminuir el estrés asociado a los desplazamientos diarios.

Además, facilita la conciliación entre las actividades laborales y las responsabilidades familiares, agregó.

Sin embargo, para los trabajadores que enfrentan problemas de conectividad, interrupciones en el servicio eléctrico, ambientes poco adecuados o demandas constantes de cuidado de otras personas, el trabajo desde casa puede convertirse en un verdadero “infierno”, dijo.

“Lo que puede derivar ya sea a largo o corto plazo en estrés, ansiedad, presión, trastornos gastrointestinales e incluso el suicidio”, agregó el especialista.

Pandemia dejó experiencias

Rubén Balbuena dijo que el trabajo desde casa por la pandemia de covid-19 dejó experiencias que deberíamos tomar en cuenta para evitar daños a la salud mental.

“Invertir en una buena conexión a internet y tener un espacio específico y aislado para trabajar”, son parte de las recomendaciones que dio el especialista para no estresarnos al hacer home office.

Enfermedades laborales representan costos silenciosos

Las enfermedades laborales, el estrés, la fatiga y los accidentes de trabajo representan costos silenciosos para las empresas mexicanas.

“En sectores como el corporativo, construcción, cinematografía u otros que no son tan vigilados y no tienen normativa sobre su actividad son los que requieren protocolos ante accidentes y problemas de salud mental en sus trabajadores”, afirmó Rubén Balbuena.

Por lo que más allá de multas o responsabilidades legales, las empresas enfrentan impacto directo en productividad, ausentismo, rotación y clima laboral.

“Y ahora las empresas extranjeras ya no quieren hacer negocios con quienes no cuiden la salud mental y física de sus trabajadores en México, porque ello puede causar impacto a la productividad por el ausentismo laboral, por ejemplo. Entonces lo que se necesita en México es que la normatividad evolucione generando una norma de la salud ocupacional, reformando algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo”, señaló el especialista.

Por último, el director de operaciones del iSBL, aconsejó a los trabajadores lo siguiente:

“A los trabajadores de empresas donde existe mucha carga mental o física les aconsejo que se acerquen a los programas preventivos que tiene el IMSS en nuestro país, pero también se involucren en actividades que realizan las empresas, ser participativos y aprovechar los cursos o capacitaciones”.