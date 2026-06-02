Hombre va al cine, se queda dormido y lo dejan encerrado durante la noche

Un hombre se quedó dormido mientras veía una película en un cine ubicado en el centro de Monterrey, Nuevo León, situación que causó que lo dejaran encerrado en el negocio.

De acuerdo con los primeros reportes, Raúl, quien es guardia de seguridad, y venía de trabajar de un turno de 48 horas, llegó al cine para ver la película "Zona de riesgo", sin embargo, debido al cansancio de la jornada laboral se quedó dormido.

Aunque durante la madrugada llegaron rescatistas de Protección Civil Monterrey y la policía regia para auxiliarlo, no lograron ubicar a los encargados del negocio.

Raúl mencionó que fue una experiencia "horrible" ya que estuvo varias horas encerrado sin probar alimento.

El hombre contó a medios locales que se dio cuenta que lo habían dejado encerrado cerca de las 10:30 horas de ayer lunes por lo que marcó al 911 para pedir ayuda.

También sucedió en Monterrey

En días pasados, en Monterrey, Nuevo León, un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente cuando circulaba por el paso a desnivel ubicado en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines.

El percance fue reportado alrededor de las 18:30 horas sobre la avenida Gonzalitos en dirección al norte, a la altura de la colonia Mitras Norte.

De acuerdo a información preliminar, el conductor habría perdido el control de su motocicleta al tomar una curva en la parte alta del puente, lo que provocó que derrapara y se impactara.

Tras recibir el reporte, paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que todavía no ha sido identificado.

Elementos de Movilidad de Monterrey implementaron un cierre parcial de la circulación, bloqueando dos de los tres carriles del paso a desnivel donde ocurrió el accidente.

La restricción vial generó importantes congestionamientos en la zona durante varias horas, afectando a automovilistas que transitaban por una de las principales arterias viales de la ciudad.

Mueren dos adultos en un choque

Otro accidente tuvo lugar a mediados de mayo en la Carretera Nacional, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León, donde dos adultos fallecieron y dos menores de edad resultaron lesionados debido al choque de un automóvil contra una pared.

El accidente se registró alrededor de las 16:58 horas de este domingo a la altura del cruce de la Carretera Nacional y Camino a las Calderas, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales hacia la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado fue un Nissan Tsuru que terminó impactado de manera frontal contra la pared de una gasolinera ubicada sobre la mencionada vía.

Al arribo de las unidades de emergencia, paramédicos y rescatistas localizaron al interior del automóvil a un hombre y una mujer sin signos vitales, por lo que ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

Las víctimas mortales corresponden a un masculino de aproximadamente 40 años, quien vestía playera de tirantes amarilla y pantalón de mezclilla azul, así como una mujer de cerca de 35 años que portaba una blusa rosa y shorts negros.

En el mismo automóvil viajaban dos menores de edad, presuntamente hijos de la pareja fallecida, quienes quedaron atrapados.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, en coordinación con Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado, realizaron maniobras de extracción vehicular para liberar a los menores.

Una adolescente de 12 años fue atendida inicialmente en el lugar debido a diversas lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir soporte vital por parte de paramédicos, fue trasladada de manera prioritaria al Hospital Universitario para continuar con su atención médica.

También un niño de 6 años recibió atención prehospitalaria por parte de personal del CRUM, quienes señalaron que presentaba una probable fractura en tibia y peroné de la pierna derecha.

Posteriormente, también fue llevado al Hospital Universitario bajo observación médica.

Durante varios minutos, las corporaciones mantuvieron acordonada la zona mientras realizaban labores de abanderamiento, mitigación de riesgos y control vial para evitar otro percance en el área.

Además, uno de los tres carriles permaneció parcialmente cerrado con dirección hacia el centro de Monterrey debido a la presencia y trabajo de las autoridades correspondientes, lo que provocó afectaciones momentáneas en la circulación.

En el lugar permanecieron elementos de Protección Civil Monterrey, Movilidad Monterrey, Cruz Roja, CRUM, Protección Civil de Nuevo León y Bomberos, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Además, el pavimento se encontraba resbaladizo debido a la lluvia registrada en la zona, lo que complicó la circulación vehicular.