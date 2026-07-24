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Sheinbaum atribuye baja percepción en inseguridad a estrategia de seguridad; "la gente comienza a notarlo"

La presidenta atribuyó esta tendencia a la baja a la efectividad de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Por: Ximena Mejía

Presidenta Claudia Sheinbaum mostrando una gráfica del INEGI sobre la reducción en la percepción de inseguridad urbana en junio de 2026 durante su conferencia.
La presidenta expuso desde Cuernavaca, Morelos, la tendencia a la baja en la percepción de inseguridad urbana, de acuerdo con la encuesta ENSU del INEGI de junio de 2026.Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la percepción de inseguridad disminuyó en el país luego de que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reveló que, se pasó dicha apreciación de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026.

Al realizar su conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, la jefa del Ejecutivo lo relacionó a que van  seis meses con tendencia a la baja en este indicador y que la población comienza a notar la disminución en los delitos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la población tiene una percepción de disminución de la inseguridad gracias a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, celebró.

La mandataria federal explicó que, en diciembre de 2018, 73.7% de las mexicanas y mexicanos de las principales ciudades se sentían inseguros, mientras que en septiembre de 2024 se llegó al punto más bajo con 58.6%, en el tramo final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 24 de julio de 2026.
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