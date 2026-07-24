Sheinbaum atribuye baja percepción en inseguridad a estrategia de seguridad; "la gente comienza a notarlo"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la percepción de inseguridad disminuyó en el país luego de que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reveló que, se pasó dicha apreciación de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026.

Al realizar su conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, la jefa del Ejecutivo lo relacionó a que van seis meses con tendencia a la baja en este indicador y que la población comienza a notar la disminución en los delitos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la población tiene una percepción de disminución de la inseguridad gracias a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, celebró.

La mandataria federal explicó que, en diciembre de 2018, 73.7% de las mexicanas y mexicanos de las principales ciudades se sentían inseguros, mientras que en septiembre de 2024 se llegó al punto más bajo con 58.6%, en el tramo final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.