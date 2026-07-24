UIF denunció a 55 integrantes del CJNG antes que EU: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció previamente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 55 personas y empresas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Cuernavaca, Morelos, el titular de Seguridad federal detalló que México y Estados Unidos coordinaron con anticipación la estrategia financiera, que alcanzó a 39 personas físicas y 16 morales.

“La UIF denunció antes de la designación de OFAC, ya tenía la UIF denunciado en FGR a estas mismas personas. Es importante decir que OFAC se coordina y planea estas estas con UIF las designaciones con antelación con el fin de que sea una acción conjunta”, afirmó.

Coordinación estratégica entre la UIF y la OFAC

México y Estados Unidos reforzaron sus acciones contra las finanzas del crimen organizado tras una investigación que permitió identificar y bloquear una red presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 55 sujetos: 39 personas y 16 empresas, por su posible vínculo con una estructura financiera del grupo criminal.