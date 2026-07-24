Con arte y conciencia ambiental: Aleah, niña con autismo, gana el certamen La Niñez y la Mar

Para Aleah Mendoza Orozco, un lienzo en blanco representó algo más que un nuevo desafío. Fue la oportunidad de imaginar un océano limpio, lleno de vida, y de enviar un mensaje directo a las niñas y los niños de México: proteger el mar es una responsabilidad de todos.

La menor, originaria de Mexicali, Baja California, participó en la edición 49 del Concurso Nacional de Pintura Infantil “La Niñez y la Mar”, convocado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). En sólo tres días concluyó la obra que le permitió obtener el primer lugar en su entidad.

Aleah fue diagnosticada con autismo durante sus primeros años de vida. Sin embargo, encontró en los colores y los trazos una forma de expresar su preocupación por la contaminación de los océanos y por las consecuencias que los desechos provocan en las especies que habitan esos ecosistemas.

El concurso y se ha consolidado como una plataforma nacional para promover el respeto por los ecosistemas marinos. Elizabeth Velázquez

Su pintura concentra una idea sencilla, pero contundente: evitar que la basura llegue al mar para que ballenas, tortugas, delfines y otras especies marinas puedan continuar formando parte de la riqueza natural del planeta.

La obra de la niña bajacaliforniana fue reconocida durante la ceremonia de premiación del certamen, un espacio que desde hace casi cinco décadas busca acercar a las nuevas generaciones al conocimiento y cuidado de los mares mexicanos.

Durante el acto, el oficial mayor de la Secretaría de Marina, almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, señaló que el talento y la creatividad infantil constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la cultura marítima y generar conciencia sobre la protección de los recursos naturales.

“La infancia posee una manera particular de observar su entorno, cuestionarlo e imaginar alternativas”, explicó el almirante, al destacar que el concurso se encuentra vinculado a la Política Nacional Marítima.

Los participantes plasmaron no sólo paisajes marítimos, sino también inquietudes relacionadas con la conservación de los océanos. Elizabeth Velázquez

Frente a los menores galardonados y sus familiares, la institución naval extendió un reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Bienestar y a los gobiernos estatales por su apoyo en la difusión del certamen.