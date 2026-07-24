Autoridades desmantelan célula delictiva que operaba en Guanajuato y Michoacán

Mediante un operativo táctico conjunto tierra-aire, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán lograron la detención de diez presuntos integrantes de una célula delictiva en La Piedad, Michoacán. Entre las personas aseguradas destaca el supuesto líder operativo del grupo, identificado como Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”, señalado como responsable de coordinar ataques armados contra facciones rivales en la región borderiza entre ambas entidades.

La intervención de las fuerzas de seguridad permitió el aseguramiento de un arsenal compuesto por ocho armas largas, una pistola tipo escuadra de 9 milímetros y cuatro aditamentos lanzagranadas. De igual forma, las autoridades decomisaron 35 cargadores para fusil, cientos de cartuchos de diversos calibres, 85 artefactos ponchallantas, equipo táctico como cascos balísticos e indumentaria con siglas criminales, además de más de 200 dosis empaquetadas de sustancias ilícitas con características de cristal y marihuana.

El despliegue policial inició tras la captura previa de un presunto miembro de la organización en suelo guanajuatense. Esto derivó en labores de rastreo en comunidades rurales de los municipios de Pénjamo y Guanajuato, culminando en una persecución por caminos de terracería que concluyó con la interceptación del grupo por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y corporaciones federales. Se presume que los detenidos, originarios de Jalisco y Michoacán, son probables responsables de diversos delitos de alto impacto registrados en Guanajuato.

Respecto a la relevancia de este despliegue institucional, las autoridades coordinadas precisaron que la célula delictiva desarticulada era "una de las principales generadoras de violencia y presuntamente responsable de delitos de alto impacto en la región". Tanto las personas capturadas como el armamento, las sustancias prohibidas y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán con el fin de definir su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones.