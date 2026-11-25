Por delitos contra el medio ambiente fue detenido un hombre que llegó a acumular en su casa 14 toneladas de basura en Guadalupe, Nuevo León, informaron autoridades municipales.

En un operativo conjunto realizado entre la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Seguridad del ayuntamiento se logró la detención de José “N”, de 44 años.

El hombre acumuló en su hogar, 14 toneladas de basura y además es residente en esta práctica en su domicilio ubicado sobre la calle Acapulco en la colonia Cañada Blanca.

“Como parte de la intervención, personal de Servicios Públicos retiró los residuos acumulados en el interior de la propiedad y en sus alrededores, entre ellos una gran cantidad de llantas”, informó el municipio guadalupense.

Parte de la basura que tenía el hombre

Balean a hombre que robó tráiler en Nuevo León

Un hombre señalado como presunto responsable del robo de un tractocamión terminó herido y bajo custodia policial, luego de enfrentarse a elementos de la Proxpol que lograron interceptarlo junto con otro individuo en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales ubicaron la pesada unidad, la cual había sido robada durante la noche en el sector San Marcos.

Tras detectar el vehículo, implementaron un operativo que permitió localizarlo cuando circulaba por el cruce de las calles Higo y Batil, en la colonia Fernando Amilpa.