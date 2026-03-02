Hijo de su… Madre denuncia agresiones de su vástago por inmueble; 'se los quiere quitar' | VIDEO

Un caso indignante de violencia familiar fue captado en video este fin de semana en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, donde un hijo agredió verbal y físicamente a sus padres adultos mayores.

De acuerdo a las imágenes que fueron dadas a conocer por medio de redes sociales, el sujeto de nombre Fernando Pacheco Gallardo arremetió contra su padre, Fernando Pacheco Morales de 74 años, y su madre, Elvira Gallardo Pérez de 66 años, quienes intentaron defenderse con un palo de escoba en medio de la gresca familiar.

El caso fue dado a conocer por el medio local El Piñero, que logró entrevistar a la señora Elvia, quien refiere que la agresión está relacionada con una disputa por la propiedad de una casa.

No es la primera ocasión

Según las palabras de la señora, esta no es la primera vez que sufren violencia por parte de su hijo y su nuera Karla Patricia, pues las agresiones datan de hace al menos dos años; sin embargo en esta ocasión dichas acciones quedaron grabadas.

Las imágenes han desatado todo tipo de comentarios sobre lo ocurrido pues en el material se puede apreciar como Pacheco Gallardo los pretende desalojar del inmueble a base de improperios, golpes y patadas.

Nos pegó, nos aventó y pateó”, narró la mujer con evidente temor, detallando que no actuó sólo pues iba acompañado de su esposa, Karla Patricia.

En el video se observa a los padres intentando defenderse con un palo de escoba. Ante la gravedad de los hechos y la difusión masiva de las imágenes Doña Elvira tuvo que arrojar agua a los rijosos para que los dejaran en paz.

Tras los lamentables actos, las víctimas anunciaron que interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO); hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención del implicado, por lo que la sociedad civil y usuarios de internet exigen una intervención inmediata.

Este hecho se suma a otros reportes de violencia familiar y detenciones en la región de la Cuenca del Papaloapan en meses recientes, por lo que se hizo un llamado a la autoridad local con el fin de garantizar la integridad y la vida principalmente de dos adultos mayores afectados.

