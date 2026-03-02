Aprueban congresos estatales jornada semanal de 40 horas

La reforma laboral que establece la jornada semanal de 40 horas de trabajo fue aprobada por 24 congresos estatales, con lo que ya será promulgada en el Diario Oficial de la Federación mañana martes, afirmó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

Una vez aprobada esta reforma, como ya será anunciada el decreto en el Diario Oficial de la Federación hacia el día de mañana, esto con la aprobación en la Cámara de Senadores y de Diputados y también al contar con la aprobación de la mayoría de los congresos de las entidades federativas que al momento ya van en 24”, expuso Bolaños.

Ahora iniciará el trabajo de armonizar la Ley Federal de Trabajo con la Constitución y establecer los pasos jurídicos para formalizar la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales hacia 2030.

Ahora iniciará el trabajo de armonizar la Ley Federal de Trabajo con la Constitución y establecer los pasos jurídicos para formalizar la reducción. Cuartoscuro

Insistió en que el acuerdo con el sector empresarial es que la reducción de horas laborales no signifique pérdidas en los derechos de los trabajadores.

En ningún caso la reducción implica una reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones y por primera vez también se van a prohibir las horas extras para menores de edad”, explicó el secretario.

Bolaños detalló que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales beneficiará a cerca del 64 por ciento de los trabajadores formales del país.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues bueno, tenemos que 36.1 por ciento de las personas trabajadoras en el país están ya en el marco de las 40 horas y ahora lo que buscamos es que estos beneficios pues sean justamente para el resto de las personas trabajadoras que son cerca de 63.9, que según estos registros pues bueno, trabajan más de eh de 40 horas”, detalló.

Reproducir

fdm