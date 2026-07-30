Ensenada inmortalizará a Isaac del Toro con una estatua de más de tres metros

El gobierno de Ensenada, Baja California, anunció la construcción de una estatua en honor al ciclista mexicano Isaac del Toro Romero, como reconocimiento a la histórica temporada que ha protagonizado en el ciclismo internacional y que lo ha convertido en uno de los máximos referentes del deporte nacional.

La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, informó que el municipio trabaja en un homenaje permanente para el pedalista ensenadense, consistente en una escultura de más de 3.10 metros de altura, la cual será instalada en un espacio público emblemático de la ciudad. La obra busca reconocer el impacto deportivo y social que ha generado el joven de 22 años, quien ha puesto el nombre de Ensenada y de México en lo más alto del ciclismo mundial.

La presidenta municipal destacó que la estatua pretende convertirse en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas, al reconocer la disciplina, esfuerzo y perseverancia del ciclista nacido en Ensenada.

Con la futura instalación de esta estatua, Ensenada busca rendir homenaje permanente al deportista que ha llevado el nombre de la ciudad a las principales competencias internacionales y que, por sus resultados y juventud, es considerado una de las máximas esperanzas del ciclismo mexicano para los próximos años.

La administración municipal también recordó que recientemente la ciudad inauguró un mural monumental dedicado a Isaac del Toro en la delegación de El Sauzal de Rodríguez, obra que retrata algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva y que se ha convertido en un nuevo punto de interés para aficionados y visitantes.

La administración municipal también recordó que recientemente la ciudad inauguró un mural monumental dedicado a Isaac del Toro en la delegación de El Sauzal de Rodríguez. Gobierno Ensenada

Isaac del Toro, orgullo de Baja California

Originario de Ensenada, Isaac del Toro comenzó su formación deportiva desde muy joven en Baja California antes de dar el salto a Europa. Su talento lo llevó a convertirse en el primer mexicano en ganar el Tour de l'Avenir y, posteriormente, en consolidarse como una de las grandes promesas del ciclismo de ruta a nivel mundial.

Su reciente actuación en el Tour de Francia ha provocado un amplio reconocimiento tanto de autoridades como de la afición mexicana, que ha celebrado el surgimiento de una figura capaz de competir al nivel de los mejores ciclistas del mundo.