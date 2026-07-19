Piden reforzar medidas sanitarias por covid en la capital del país

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México debe incrementar la capacidad hospitalaria, reforzar las medidas sanitarias y promover una campaña de información sobre la importancia de cuidarse y vacunarse contra el covid 19, consideró Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX.

Indicó que, después del Mundial y hasta el 15 de junio, se han registrado 124 casos positivos en la capital del país. Pero en la Semana Epidemiológica 27, es decir, con corte al 15 de julio, el número de casos se extendió a 316.

Va en aumento, va en repunte el nivel de contagios, eso es alarmante y la Ciudad no merece caer en una crisis como la de hace años donde la pandemia se descontroló”, señaló a través de un comunicado.

Otros estados también tienen contagios:

Estado de México 93 casos.

Estado de México 93 casos. Hidalgo 83.

Jalisco 47.

Zacatecas 38.

Hoy la solicitud que hacemos al gobierno central es no bajar la guardia y mantener las jornadas de vacunación con abasto de dosis contra el covid 19, así como espacios hospitalarios para los pacientes que enfrenten dificultades”, señaló.

Pidió a las alcaldías implementar acciones sanitarias para cuidar a sus poblaciones y garantizar insumos, así como la información necesaria para contener los contagios.