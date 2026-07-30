Huracán 'Genevieve' se debilita en el Pacífico: pronósticos de lluvias y clima en México
El ciclón pierde fuerza mar adentro, sin causar afectaciones para el país; en estos estados se esperan lluvias hoy.
Genevieve , el cual alcanzó el hito de convertirse en el primer huracán de categoría 5 en la escalada Saffir-Simpson de la temporada 2026, ha comenzado a perder fuerza. Actualmente, el fenómeno mantiene su trayectoria mar adentro en el Océano Pacífico sin causar afectaciones directas al territorio nacional .
De acuerdo con los modelos y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera que Genevieve se degrade a tormenta tropical en las próximas horas y se disipe por completo hacia el martes de la próxima semana.
Pronóstico de lluvias en México: ¿dónde lloverá hoy?
A pesar de que el huracán Genevieve se aleja de las costas mexicanas, el monzón mexicano , en combinación con la onda tropical número 22 , canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocarán precipitaciones importantes en diversas regiones del país.Estados con lluvias intensas a fuertes
- Lluvias puntuales intensas: Chiapas y Tabasco.
- Lluvias fuertes a muy fuertes (con descargas eléctricas): Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
- Lluvias fuertes: Regiones del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la Península de Yucatán.
Las lluvias intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos o incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Temperaturas extremas: Ambiente de hasta 45°C en el norte
Mientras el centro y sur del país experimentan precipitaciones, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en las entidades del norte de la República Mexicana.Zonas con calor extremo
Temperaturas superiores a los 45 °C:
- Noreste de Baja California
- Noroeste de Sonora
Alerta por vientos fuertes y oleaje elevado
El reporte del SMN también previene a la navegación marítima y a la población costera sobre condiciones de viento y oleaje en los litorales mexicanos:
- Rachas de viento 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca (Istmo de Tehuantepec), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Rachas de viento de 30 a 50 km/h: BC, BCS, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edomex, CDMX, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
- Oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros: Costa occidental de la Península de Baja California.
- Oleaje moderado de 1 a 2 metros: Costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.