Huracán 'Genevieve' se debilita en el Pacífico: pronósticos de lluvias y clima en México

Genevieve , el cual alcanzó el hito de convertirse en el primer huracán de categoría 5 en la escalada Saffir-Simpson de la temporada 2026, ha comenzado a perder fuerza. Actualmente, el fenómeno mantiene su trayectoria mar adentro en el Océano Pacífico sin causar afectaciones directas al territorio nacional .

De acuerdo con los modelos y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera que Genevieve se degrade a tormenta tropical en las próximas horas y se disipe por completo hacia el martes de la próxima semana.

Pronóstico de lluvias en México: ¿dónde lloverá hoy?

A pesar de que el huracán Genevieve se aleja de las costas mexicanas, el monzón mexicano , en combinación con la onda tropical número 22 , canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocarán precipitaciones importantes en diversas regiones del país.Estados con lluvias intensas a fuertes

Lluvias puntuales intensas: Chiapas y Tabasco.

Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes a muy fuertes (con descargas eléctricas): Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Lluvias fuertes: Regiones del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la Península de Yucatán.

Las lluvias intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos o incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Temperaturas extremas: Ambiente de hasta 45°C en el norte

Mientras el centro y sur del país experimentan precipitaciones, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en las entidades del norte de la República Mexicana.Zonas con calor extremo

Temperaturas superiores a los 45 °C:

Noreste de Baja California

Noroeste de Sonora

Alerta por vientos fuertes y oleaje elevado

El reporte del SMN también previene a la navegación marítima y a la población costera sobre condiciones de viento y oleaje en los litorales mexicanos: