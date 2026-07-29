Una intensa lluvia registrada la tarde del miércoles ocasionó encharcamientos en distintos puntos de Actopan y dejó severas afectaciones en el tradicional tianguis de chácharas de la comunidad de La Estancia, donde decenas de comerciantes fueron sorprendidos por la rapidez con la que aumentó el nivel del agua.

El aguacero comenzó de forma repentina, lo que impidió que varios vendedores alcanzaran a resguardar su mercancía antes de que el agua cubriera gran parte del área donde se instala el mercado. De acuerdo con testigos, algunos puestos quedaron rodeados por corrientes pluviales que arrastraban basura y diversos objetos ligeros.

Las afectaciones también alcanzaron el tianguis de los miércoles ubicado en la zona centro del municipio, donde comerciantes reportaron dificultades para continuar con sus actividades debido a los encharcamientos y al flujo constante de agua sobre las calles.

Reproducir Lluvia en Hidalgo inunda tianguis y arrastra mercancía de comerciantes

En varias vialidades del centro de Actopan, la acumulación de agua y la fuerza de las corrientes complicaron el paso de vehículos y peatones, lo que obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad para evitar incidentes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, comerciantes y vecinos continúan evaluando los daños ocasionados por la tormenta. Autoridades municipales recomendaron mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas durante las próximas horas.