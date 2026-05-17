Mexinol impulsará empleo y desarrollo sustentable en el norte de Sinaloa: Yeraldine Bonilla

Ciudad de México.- La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde habló este domingo de la relevancia de la planta Mexinol en Topolobampo, Ahome.

Bonilla Valverde consideró que son desarrollos que el estado requiere para generar empleos y crecimiento económico a los sinaloenses.

Agregó que son importantes porque establecen un compromiso de respeto al medio ambiente, “particularmente de los humedales que existen en la zona” y que abarcan una superficie de 600 hectáreas.

“Ése es el tipo de desarrollos que queremos para Sinaloa y nuestras comunidades, que esta empresa haya firmado este acuerdo representa la responsabilidad que hay entre las inversiones y el medio ambiente de aquí del estado de Sinaloa”, comentó la gobernadora interina de gira por Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio.

“Esto no solamente viene a generar empleo, a industrializar la zona norte del estado, sino también refleja el compromiso de cuidar el medio ambiente”, subrayó.

Hace unos días, Transition Industries LLC, desarrollador del proyecto Pacífico Mexinol y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), suscribieron un acuerdo para conservar los humedales localizados en la zona norte del estado, en el municipio de Ahome.

“El acuerdo de colaboración en mención beneficiará directamente al Ejido Plan de Guadalupe en Ahome, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales, ya que contempla un esquema de Pago de Servicios Ambientales (ESP) a través de financiación conjunta para la conservación y protección de humedales en el estado de Sinaloa, a partes iguales entre Mexinol y CONAFOR” se precisó en un comunicado de prensa.