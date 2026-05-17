Casos de miasis en humanos por gusano barrenador aumentan a 282

Los casos de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax) aumentaron a 282, de acuerdo a datos del informe epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte al 8 de mayo.

Es importante señalar que la contabilización inició el 17 de abril de 2025, cuando se confirmó que en el municipio de Acacoyagua, Chiapas una mujer de 77 años de edad estaba afectada por la infestación parasitaria.

¿Cuántas entidades presentan casos?

En las últimas dos semanas, con dos casos Querétaro se sumó a las entidades federativas que registran pacientes, por tanto, ahora son 15 los estados impactados. Con el 44.3 % de los casos, la entidad Chiapaneca, sigue presentando el mayor número al confirmar 125 registros.

En el desglose, las 15 entidades afectadas:

Chiapas: 125 casos

Chiapas: 125 casos Veracruz: 31

Yucatán: 27

Oaxaca: 23

Guerrero: 21

Quintana Roo: 13

Campeche: 9

Tabasco: 8

Puebla:8

San Luis Potosí: 5

Hidalgo: 4

Estado de México: 3

Michoacán: 2

Querétaro: 2

Tamaulipas: 1

¿Qué zonas son las más afectadas?

De acuerdo al “Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026, México” del total de casos confirmados el 68 % fueron identificados dentro de poblaciones rurales y el 32 % en zonas urbanas.

El 54 % de los pacientes no reportó haber tenido contacto con animales, mientras que el 46% si tuvo antecedente de contacto principalmente con exposición a caprinos y caninos.

Con respecto al género, los hombres representaron el 72% de todos los pacientes. Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 61% de los casos confirmados y la edad promedio fue de 54 años en un rango de 12 a 93 años.

La Miasis por C. hominivorax en humanos, afecta principalmente a los hombres, así como a los mayores de 60 años. La reproducción del insecto está estrechamente asociada con la presencia de animales de sangre caliente. Por ello, un incremento en los casos de miasis animal suele correlacionarse con un aumento en los casos humanos. Las miasis humanas son más frecuentes en poblaciones rurales”, se lee en el documento de la dependencia federal.

El boletín epidemiológico correspondiente a la semana 17 señaló que no se reportaron nuevos decesos. Por tanto, en lo que va del año, la cifra se mantuvo en dos muertes: una en Oaxaca y otra más en Yucatán.

fdm