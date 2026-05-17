Samuel García inicia gira por Europa para promover inversiones y Justa 2026

De nueva cuenta, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, salió de México, ahora en una gira por Europa en la que, aseguró, buscará promover a la entidad como sede del Mundial y como una oportunidad de inversión.

A través de un comunicado enviado por la administración estatal, se dio a conocer que la gira de trabajo contempla Suecia, Países Bajos, España y Francia.

“Es promover oportunidades de colaboración e inversión y destacar a Nuevo León como un destino estratégico para las inversiones, el turismo y la economía”, compartió el escrito.

Precisó que el jefe del Ejecutivo estatal arribará a Estocolmo, Suecia, donde celebrará reuniones con empresas potencialmente inversionistas para promover a Nuevo León como destino estratégico de inversión y generar nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

También se informó que se reunirá con el organismo rector del futbol en Suecia.

“Vamos a ir por Europa estrenando el nuevo vuelo Monterrey-París de Aeroméxico, y muy contento porque además de casi 3 billones de dólares de inversiones suecas, holandesas, francesas y españolas, pues nuevos vuelos directos”, compartió el mandatario estatal en un video publicado en sus redes sociales.

El comunicado estableció que García participará en un evento de promoción del Mundial y tendrá un espacio de diálogo estratégico y vinculación institucional con actores clave de México, Estados Unidos y Canadá.

Luego se trasladará a Ámsterdam, Países Bajos, donde se reunirá con directivos de empresas para generar oportunidades de colaboración e inversión.

“Sostendrá una reunión con KNVB, la Asociación de Futbol Holandesa, para explorar iniciativas conjuntas de promoción y difusión rumbo a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, en la cual se posicione a Nuevo León como sede estratégica del futbol internacional”, detalló el escrito.

Agregó que se reunirá con directivos de Heineken, una de las cerveceras más importantes del mundo, con presencia global y una sólida operación industrial en México, donde Nuevo León es uno de los mercados estratégicos.

Posteriormente, viajará a Madrid con el fin de fortalecer la colaboración con empresas para el desarrollo energético e industrial de Nuevo León.

Entre sus actividades en Madrid, el mandatario estatal asistirá al anuncio del vuelo Monterrey-Madrid con Iberia.

En París, Francia, se reunirá con directivos de Vinci Airports, operador aeroportuario líder a nivel mundial.