Última Hora Impreso de hoy

Samuel García inicia gira por Europa para promover inversiones y Justa 2026

El mandatario estatal sostendrá encuentros con los organismos rectores del futbol en Suecia y la KNVB

Por: Aracely Garza

thumb
El gobernador de NL, Samuel García. (Especial)

De nueva cuenta, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, salió de México, ahora en una gira por Europa en la que, aseguró, buscará promover a la entidad como sede del Mundial y como una oportunidad de inversión.

A través de un comunicado enviado por la administración estatal, se dio a conocer que la gira de trabajo contempla Suecia, Países Bajos, España y Francia.

“Es promover oportunidades de colaboración e inversión y destacar a Nuevo León como un destino estratégico para las inversiones, el turismo y la economía”, compartió el escrito.

Precisó que el jefe del Ejecutivo estatal arribará a Estocolmo, Suecia, donde celebrará reuniones con empresas potencialmente inversionistas para promover a Nuevo León como destino estratégico de inversión y generar nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

También se informó que se reunirá con el organismo rector del futbol en Suecia.

“Vamos a ir por Europa estrenando el nuevo vuelo Monterrey-París de Aeroméxico, y muy contento porque además de casi 3 billones de dólares de inversiones suecas, holandesas, francesas y españolas, pues nuevos vuelos directos”, compartió el mandatario estatal en un video publicado en sus redes sociales.

El comunicado estableció que García participará en un evento de promoción del Mundial y tendrá un espacio de diálogo estratégico y vinculación institucional con actores clave de México, Estados Unidos y Canadá.

Luego se trasladará a Ámsterdam, Países Bajos, donde se reunirá con directivos de empresas para generar oportunidades de colaboración e inversión.

“Sostendrá una reunión con KNVB, la Asociación de Futbol Holandesa, para explorar iniciativas conjuntas de promoción y difusión rumbo a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, en la cual se posicione a Nuevo León como sede estratégica del futbol internacional”, detalló el escrito.

Agregó que se reunirá con directivos de Heineken, una de las cerveceras más importantes del mundo, con presencia global y una sólida operación industrial en México, donde Nuevo León es uno de los mercados estratégicos.

Posteriormente, viajará a Madrid con el fin de fortalecer la colaboración con empresas para el desarrollo energético e industrial de Nuevo León.

Entre sus actividades en Madrid, el mandatario estatal asistirá al anuncio del vuelo Monterrey-Madrid con Iberia.

En París, Francia, se reunirá con directivos de Vinci Airports, operador aeroportuario líder a nivel mundial.

Temas: