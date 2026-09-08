Deslizamiento de tierra causa daños en Hidalgo 

Un fuerte deslizamiento de tierra provocó daños severos en la comunidad de Cuchilalpan, en el municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo, donde el desplazamiento de una ladera destruyó parte del camino local, afectó una vivienda y alcanzó la carretera Real del Monte-Huasca, que permanece cerrada de manera preventiva.

El movimiento del terreno también ocasionó daños a la infraestructura hidráulica que abastece de agua potable a Mineral del Monte, al provocar el colapso de la línea de conducción Bandola-Dificultad, específicamente en el tramo Peña Larga-Aviadero, correspondiente a una tubería de ocho pulgadas.

Tras el incidente, personal de la CAASIM, autoridades municipales y elementos de Protección Civil acudieron a la zona para evaluar las afectaciones y determinar las acciones necesarias para restablecer tanto el suministro de agua como las vialidades dañadas.

Como medida temporal, el organismo operador contempla aumentar el bombeo y realizar ajustes en los horarios de distribución de agua en la cabecera de Mineral del Monte.

Para las comunidades de Guerrero y Escobar se prevé el apoyo mediante carros cisterna.

En tanto, la SICT informó que el tramo de la Real del Monte-Huasca continúa cerrado debido a la deformación del pavimento ocasionada por el desplazamiento del talud.

Mientras avanzan las labores de atención, los automovilistas deberán utilizar como vía alterna la antigua carretera que atraviesa Omitlán de Juárez.