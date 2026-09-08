Lo funaron, pero todo el refresco que sacó del Costco en garrafones fue para donarlo

Daniel Delgado, un arquitecto, fue captado llenando dos garrafones de refresco de Costco. El video se hizo viral y en redes sociales lo criticaron por aprovecharse del refill.

Sin embargo, la realidad era muy distinta. Daniel explicó que había pagado una gran cantidad de hot dogs, cuyos refrescos estaban incluidos, y que siguió las instrucciones del personal de la tienda.

A grandes rasgos, nosotros hicimos un pedido grande de hot dogs, que incluyen refresco. Nosotros seguimos las instrucciones del personal de la tienda para poder hacer esa compra y podernos llevar el producto. Llevamos unas hieleras, llevamos un par de garrafones, pero porque ellos fueron los que nos dijeron que así lo hiciéramos”.

Explicó que los alimentos y bebidas eran para donarlos durante un evento altruista en el que se fomentan valores.

Tuvimos un evento altruista, los íbamos a donar. Entonces, por eso nos llevamos los garrafones y los vasitos iban aparte. Contarte que contamos los vasitos que nos llevábamos, no nos llevamos de más; de hecho, nos llevamos un poco menos.”

Daniel Delgado, un arquitecto, fue captado llenando dos garrafones de refresco de Costco Foto: Especial

Daniel lamentó que el video se difundiera sin contexto.

Nosotros no hicimos nada malo. No teníamos mala intención, somos gente trabajadora y además tratamos de ocupar un poquito nuestro tiempo libre para poder ayudar a los demás. Nos sentimos tristes por eso. No sabíamos cómo explicarle a mis hijos por qué estábamos saliendo en internet, porque nos estaban diciendo cosas en internet”.

Ahora busca a la persona que grabó el video, ya que asegura que actuó con dolo, por lo que procederá legalmente.

Fue con maldad, fue con malicia para funarnos en redes, para que la gente se nos echara encima”.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad.