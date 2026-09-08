Ante el contexto global actual, México es un país confiable para la inversión, destaca el secretario Velasco

En Nueva York, Estados Unidos, este martes iniciaron las actividades de la “Semana de inversión en México” a la que asisten más de 500 empresarios e inversionistas para intercambiar perspectivas sobre tendencias del mercado y conocer las oportunidades para hacer negocios en nuestro país.

El encuentro, coorganizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores contó con la participación del canciller Roberto Velasco Álvarez, quien destacó ante la comunidad financiera internacional las ventajas que ofrece nuestro país como destino confiable y competitivo de inversión en el marco del Plan México.

Durante su mensaje, el canciller expresó que México representa oportunidades importantes como un mercado interno de más de 130 millones de consumidores, estabilidad macroeconómica, acceso preferencial a más de 50 países, ubicación estratégica entre dos océanos, base industrial sofisticada y una fuerza laboral joven y cada vez más capacitada.

Ante el contexto global actual, México es un país confiable para la inversión”.

Destacó que el trabajo diplomático tiene un solo propósito: convertir intereses compartidos en acuerdos y proyectos que produzcan resultados concretos.

Este es nuestro mensaje: México es un país que entrega resultados”, subrayó.

Algunos de los asuntos que se abordarán durante esta reunión incluyen el papel del capital privado como detonador de proyectos en México y la propuesta de valor del país, con temas como estabilidad macroeconómica, avances en materia de seguridad, oportunidades en el sector energético, fortalezas en infraestructura y la simplificación de trámites para facilitar la inversión.

Igualmente, el programa incluirá un panel sobre las áreas de inversión que ofrecen las entidades federativas.

En este marco, el secretario Velasco sostendrá también reuniones con los principales fondos de inversión para dialogar sobre las perspectivas de México en el ámbito internacional.

El canciller encabeza la delegación mexicana que participa en este encuentro, conformada por Roberto Lazzeri, embajador de México en EE.UU.; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y Marcos Bucio, cónsul general en Nueva York.