Obras carreteras del Programa Lázaro Cárdenas registran avance de 34%

Las obras de modernización, construcción y rehabilitación de los tramos carreteros pertenecientes al Programa General Lázaro Cárdenas del Río registran un avance del 34 por ciento durante 2026, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina. Actualmente, las labores se concentran en cinco tramos que suman 227 kilómetros, abarcando la atención de carreteras federales, caminos alimentadores y rurales, la reconstrucción de la carpeta asfáltica y la modernización de áreas vulnerables en zonas de difícil acceso. El plan integral proyecta una meta global de mil 162 kilómetros distribuidos en 10 tramos, respaldados por un presupuesto total de seis mil 330 millones de pesos.

El objetivo central de la estrategia consiste en atender a comunidades marginadas de la Cuenca del Río Balsas distribuidas en ocho entidades federativas: Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Entre las intervenciones activas este año, se realizan trabajos de conservación en 16 kilómetros de la carretera Nochixtlán-Huajuapan (MEX190), en el límite de Puebla y Oaxaca, que incluyen la colocación de una nueva superficie de rodamiento. En la misma región, se avanza en la modernización de 29 kilómetros de la vía Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla-Alcozauca-Tlapa, la cual se amplía de uno a dos carriles, sumando un ramal de 3.5 kilómetros, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y la intervención en ocho puentes.

Adicionalmente, la dependencia trabaja en el trazo E.C. (San Martín Peras-Juxtlahuaca)-Metlatónoc-Coicoyán-Chilixtlahuaca, donde se modernizan 10 kilómetros para ampliar la vía a dos carriles, incorporando un ramal de 0.91 metros, dos puentes y tareas complementarias de pavimentación. Asimismo, en la carretera Yucudaa-Putla (MEX125) se ejecutan obras de conservación a lo largo de 101 kilómetros para conectar a seis municipios, entre ellos el Pueblo Mágico de San Pedro y San Pablo Teposcolula. Finalmente, en la ruta Huajuapan-Tezoatlán-Yolomecatl se reconstruyen 51 kilómetros y se amplían 19 kilómetros más de uno a dos carriles.