Tigre abatido en Edomex no era 'Kenzo': pistas apuntan a cambio de ejemplar

A más de dos meses de la muerte del tigre de Bengala blanco abatido a balazos en un operativo fallido de rescate en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desconoce si el ejemplar que perdió la vida era el conocido como “Kenzo” o el que llamaban “Haz”.

En respuesta a una solicitud de información a través del portal de “Transparencia para el Pueblo”, la Profepa justificó que la asignación de nombres a los ejemplares corresponde al PIMVS (Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre), en este caso Animal Experience México, que lo tuvo que haber manifestado en su Plan de Manejo, autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“En este sentido, de las constancias con las que cuenta esta Procuraduría, hasta este momento, no se cuenta con ningún documento que afirme o niegue lo señalado en su cuestionamiento”, contestó.

De esta forma, la autoridad ambiental mantiene la opacidad y la falta de transparencia sobre el caso, debido a que, al instaurar un procedimiento administrativo que la llevó a la clausura total temporal de Animal Experience México, tuvo acceso al expediente, a las bitácoras y a todos los registros del PIMVS, además de que pudo escanear el chip del tigre de Bengala blanco, con lo que tuvo que haber esclarecido su identidad.

Excélsior / Profepa

No era Kenzo

En la última publicación en su página de Facebook, Animal Experience México escribió: “Con el corazón roto por tu partida, te vamos a extrañar Haz”.

El post generó decenas de comentarios de los usuarios de esta red social, como el de Beneth Moss, quien preguntó de forma directa:

“¿Se llamaba Haz? ¿Entonces nunca fue Kenzo?”, y la respuesta puntual de Animal Experience México fue: “No”.

Especial

Por supuesto, los siguientes cuestionamientos fueron: ¿Dónde está Kenzo?, ¿Qué pasó con Kenzo?, ¿Dónde está el original Kenzo?, y para estas preguntas ya no hubo respuesta del PIMVS.

Previamente, el biólogo Jair Herrera, excolaborador de Animal Experience México, reconocido divulgador de la ciencia en TikTok (@biojairzinho), había alertado en un video que el tigre de Bengala blanco, abatido luego de que se escapó en el Estado de México, no se trataba de Kenzo, con quien tuvo un “vínculo bastante fuerte”, al ser su cuidador por alrededor de ocho meses, porque los patrones de rayas observados en las fotografías publicadas por la Profepa no coincidían con el ejemplar que él conoció.

Así que la Profepa ahora deberá aclarar lo ocurrido con “Kenzo” y “Haz”, luego de varios años de no realizar visitas de inspección y vigilancia a PIMVS y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que pueden ser zoológicos, criaderos o colecciones privadas, debido a la falta de personal y un grave desplome de su presupuesto de 43.2 por ciento en términos reales entre 2018 y 2026.

Ilustración / DALL-E

Resultados

A pesar de que Excélsior solicitó además copia en versión pública del documento con los resultados de la necropsia practicada al tigre de Bengala blanco que murió a balazos y sedado en el municipio de Tepetlaoxtoc, la Profepa solo atinó a responder:

“El informe señala que el felino murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias derivadas de un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado derecho.

Dicha herida ‘penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando’”.

Asimismo, describe otras heridas que presentaba el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y, además, una herida longitudinal lacerante (cortada), de 11 centímetros de longitud en la cola”, citó.

Una duda que surge de este reporte es: ¿Dónde quedó el microchip del tigre?, toda vez que la UNAM reportó una herida en el ejemplar que coincide con la ubicación del pequeño dispositivo electrónico inyectado bajo la piel del animal y que almacena un código único para rastrear y comprobar su legal procedencia.

La autoridad ambiental agregó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades Foto: Especial

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente agregó que el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico, que aportará mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en el animal, una vez que se reanuden las actividades en la máxima casa de estudios del país, lo cual no ha hecho público.

Cabe recordar que el pasado 2 de julio, cuando la Profepa y el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc salieron a decir que ya habían “rescatado” a “Kenzo”, después de cinco días de búsqueda, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), reveló que el tigre de Bengala blanco había muerto por heridas de arma de fuego y una posible sobredosis de anestesia, lo que obligó a las autoridades a reconocer el desenlace fatal del operativo.

La propia alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, había grabado un video asegurando que “Kenzo” no tenía heridas que comprometieran su vida.