INEGI respalda a Sonora: Primer lugar en producción de oro y cobre gracias a la gestión de Durazo 

Sonora reafirma su liderazgo absoluto como la principal potencia minera de México al colocarse de manera oficial en el primer lugar nacional en la producción de cobre y oro durante el mes de julio de 2026, un logro destacado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño con base en las cifras más recientes dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mandatario estatal subrayó que la vocación minera de la entidad representa una de las fortalezas angulares de su economía, así como un sector estratégico fundamental para impulsar el desarrollo productivo y social del estado, manteniendo al mismo tiempo una participación protagónica en la extracción de otros minerales esenciales como la plata, el zinc y la barita.

De acuerdo con los datos oficiales correspondientes al séptimo mes del año, Sonora se consolidó de forma contundente en la cima de la minería nacional al registrar una producción de 48 mil 984 toneladas de cobre, cifra que equivale aproximadamente al 78.4 por ciento del total nacional. Esto se traduce en que cerca de ocho de cada diez toneladas de cobre producidas en todo el país tienen su origen en territorio sonorense.

Asimismo, la entidad encabezó el ranking nacional en la producción de oro, al aportar dos mil 79 kilogramos, un volumen que representa el 38.6 por ciento de todo el oro producido en México durante el periodo evaluado.

El gobernador Alfonso Durazo resaltó también la importante diversificación que caracteriza a la actividad minera en la región. Gracias a ello, el estado logró ubicarse en el segundo lugar nacional en la producción de barita, con un total de siete mil 714 toneladas; en el tercer lugar en zinc, alcanzando nueve mil 590 toneladas; y en el cuarto lugar en plata, con un registro de 62 mil 362 kilogramos.

Estos resultados refrendan de manera directa el compromiso y la confianza sostenida que las empresas del sector minero depositan en el estado para desarrollar sus operaciones productivas. De igual manera, reafirman el peso específico de Sonora dentro de la estructura productiva nacional y su posición estratégica en una actividad indispensable para el abastecimiento de las cadenas industriales de México.