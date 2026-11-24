El hombre que conquistó a toda una civilización y creó una nueva cultura permaneció oculto tras una pared durante más de 100 años; hasta que su tumba fue localizada gracias a un antiguo escrito que contenía su ubicación.

Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, nació en Medellín, Extremadura, en 1485. El haber pertenecido a una familia de hidalgos le permitió acceder a estudios de latín y leyes en la Universidad de Salamanca.

Luego del descubrimiento de lo que hoy es el continente americano por Cristóbal Colón en 1492 y la llegada de diferentes expediciones españolas a las nuevas tierras, Cortés se trasladó a República Dominicana en 1504 cuando apenas contaba con 19 años de edad.

Tiempo después participó en la conquista del territorio que actualmente pertenece a Cuba. En 1519 emprendió una expedición por cuenta propia tierra adentro donde se encontraban instaladas las principales civilizaciones mesoamericanas.

Ya con un amplio ejército integrado por una minoría de españoles y miles de guerreros indígenas aliados llegó hasta la ciudad de México-Tenochtitlan donde se encontró con el tlatoani Moctezuma Xocoyotzin.

El 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan a manos del grupo liderado por Cortés donde instauró su sede de gobierno y trazó lo que sería la nueva Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España. Años más tarde regresó a España y fue nombrado Marqués del Valle de Oaxaca y se le concedieron varias propiedades.

Regresó a la Nueva España para emprender nuevas exploraciones. Pero en 1540 se vio obligado a volver a España de manera definitiva hasta su fallecimiento el 02 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta a los 62 años de edad.

Calvario y aventura

Tras su muerte, sus restos vagaron sin rumbo fijo hasta que fueron llevados al templo de Jesús Nazareno, del Hospital de Jesús el sitio donde tiempo atrás sostuvo su primer encuentro con Moctezuma. Ahí pidió ser sepultado; lo dejó plasmado en uno de sus testamentos.

Ubicado en la esquina de las calles José María Pino Suárez y República de El Salvador, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Hospital de Jesús, inaugurado por Cortés en 1524, es considerado como el primer hospital de América y es forma parte de las tres instituciones que subsisten, junto con el Colegio de Vizcaínas y Nacional Monte de Piedad, desde los primeros años de la llegada de los castellanos hasta la actualidad.

Una vez consumada la Independencia en el siglo XIX, el historiador Lucas Alamán y el capellán Joaquín Canales escondieron la urna en una de las paredes del templo sin ningún tipo de señalamiento e hicieron creer que los restos de Cortés habían sido enviados a Italia para evitar su profanación debido al hondo sentimiento antiespañol surgido por gesta independentista.

Alamán dejó tres cartas notariadas en diferentes lugares con instrucciones precisas sobre la ubicación exacta de la osamenta. Una de ellas fue enviada a la Embajada de España, otra a los descendientes de Cortés en Italia y una más en el Patronato del Hospital de Jesús.

Un refugio centenario

En 1946, un grupo de investigadores de El Colegio de México, Fernando Baeza, Manuel Moreno, Francisco de la Maza y Alberto María Carreño, encontraron la copia de una de las cartas escritas por Alamán.

Realizaron una investigación exhaustiva, y determinaron la veracidad de los datos proporcionados por el historiador Alamán para luego dar aviso al entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet.

Al llevar a cabo la inspección en el lugar con las indicaciones de la carta, en noviembre de 1946 se hallaron los restos de Hernán Cortés, mismos que fueron sometidos a diferentes estudios para autenticar que pertenecían al también capitán castellano.

Eran las seis de la tarde del domingo 24 de noviembre de 1946, cuando los especialistas descubrieron en el Hospital de Jesús la osamenta del conquistador de México-Tenochtitlan que estuvo oculta en secreto durante más de un siglo.

“Descúbrese en el Hospital de Jesús la tumba de Hernán Cortés”, así dio a conocer Excélsior la noticia en su portada del martes 26 de noviembre de 1946.

Casi diez horas de trabajo fueron necesarias para sustraer del interior del muro lateral del altar principal del templo de Jesús Nazareno del Hospital de Jesús la urna de cristal en la que se encontraban los huesos del expedicionario ibérico.

“La tumba de Hernán Cortés fue descubierta el domingo último, en el Hospital de Jesús, a las seis de la tarde, en el muro izquierdo del templo anexo a dicha casa pía, la que él fundó en 1524”, puede leerse en El Periódico de la Vida Nacional.

Además, el documento de Alamán, contaba con la descripción del estado en que se encontraban los huesos de Cortés al momento de ser depositados en los muros de la antigua capilla. El escrito narraba que el cráneo estaba colocado sobre un cojín de terciopelo al interior de una caja de plomo y otra más de madera para protegerlo.

El descubrimiento causó revuelo entre historiadores, especialistas e investigadores, quienes mostraron opiniones encontradas sobre el papel del personaje en la historia.

La última morada

Los despojos mortales del extremeño, así como todos los objetos encontrados fueron sometidos a un análisis minucioso por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y concluyeron que sí pertenecía a Hernán Cortés. Se determinó devolver la osamenta y todo su contenido al espacio donde se encontraron, donde permanecen hasta el día de hoy.

El 10 de julio de 1947, Excélsior dio cuenta de la ceremonia realizada en el Templo de Jesús Nazareno del Hospital de Jesús, donde se recordó la memoria del controvertido personaje. En el sitio estuvo presente una comitiva compuesta por historiadores, autoridades del nosocomio, funcionarios del gobierno, entre otros asistentes.

Junto con los restos óseos, se colocaron en un cofre las actas notariadas que documentan el proceso de exhumación e inhumación del sepulcro; un inventario de los objetos y de las extremidades halladas; el dictamen del análisis realizado por el INAH sobre la autenticación de identidad; así como el decreto presidencial que declara como Monumento Nacional a la capilla anexa al hospital, entre otros documentos.

“Los albañiles proceden a tapiar la cripta con ladrillos y una mezcla de cemento y arena; y esta labor concluye a las 12 horas. Inmediatamente después, colocan la placa de bronce, diseñada por el arquitecto José Gorbea, y que tiene en la parte superior el escudo de armas dem marqués del valle de oaxaca, abajo, su nombre: Hernán Cortés, y en su extremo inferior derecho, esta inscripción: Se reinhumó en junio de 1947”, concluye la crónica de Excélsior.

En diciembre del mismo año de 1947 se realizó un homenaje con motivo de los 400 años del fallecimiento de uno de los personajes más discutidos de todos los tiempos como una figura que divide opiniones y genera interpretaciones encontradas.

Hoy, ochenta años después, el tema pone en el centro del debate la revisión del legado de Hernán Cortés que forma parte de los orígenes de la historia de México más allá de sus diferentes apreciaciones.