Hallan osamenta en cisterna de Aguascalientes

El colectivo Buscando Verdad y Justicia localizó una osamenta humana en una cisterna de Aguascalientes.

Las madres buscadoras realizaban la búsqueda del hermano de una integrante, quien desapareció hace dos años, identificado como Gustavo Escobar, de 43 años.

Con las madres buscadoras nos metimos más a fondo; ya con cubrebocas y guantes empezamos a buscar y vimos los restos del cráneo y parte de las costillas", señaló Carlos Escobar, familiar.

Una persona les había señalado ese punto, por lo que se dirigieron a la zona, abrieron una cisterna y, en el interior, localizaron varias prendas de vestir, así como la osamenta.

"Él tiene sus hijas, lo buscamos porque una de ellas lo quería ver y también quería suicidarse. Por esa razón se movieron a buscarlo, pusieron volantes en los fraccionamientos y nunca lo hallamos, hasta apenas ahora", detalló.

Serán las autoridades quienes se encarguen de confirmar si se trata de Gustavo Escobar.

"Siento tristeza porque es una vida menos, pero a la vez le decía a mi compañera: si es tu hermano, dale gracias a Dios porque ya lo encontraste; ya van a tener paz", dijo Gloria Montoya, colectivo Buscando Verdad y Justicia.

El colectivo y los familiares de Gustavo aseguraron que las autoridades no lo buscaron como se debía, debido a que ese punto ya lo habían señalado hace un mes y que, en su momento, no les tomaron muestras de ADN.

"La ministerial o el gobierno nunca hacen su trabajo; nosotros estuvimos yendo con un corporativo de búsqueda de personas y ellos nos ayudaron a buscar a mi hermano. Gracias a Dios, parece que sí ya apareció", señaló Adriana Escobar, hermana.

En caso de confirmarse que se trata de Gustavo, su familia señala que ahora sí podrá descansar.

JCS