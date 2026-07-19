Hallan a mujer sin vida con huellas de violencia cerca del aeropuerto de Reynosa

Con evidentes signos de violencia, este domingo 19 de julio fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una brecha rural ubicada a un costado de la carretera Reynosa-Río Bravo, a la altura del Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas.

El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía, en el cruce de la calle Juan Carlos Madrazo con la carretera federal, en la colonia Francisco Sarabia.

La víctima es una mujer de entre 40 y 45 años de edad. Vestía pantalón de mezclilla y una playera de rayas blancas y azules.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba diversas huellas de violencia, entre ellas una herida en el cuello.

Entre sus pertenencias, las autoridades localizaron un gafete de una empresa maquiladora a nombre de Blanca “N”, por lo que se investiga si esa identidad corresponde a la mujer fallecida.

Una vez cumplidos los protocolos legales, la Fiscalía General de Justicia ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones.