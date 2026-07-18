Detienen en NL a presunto feminicida buscado por crimen en Xochimilco

Tras permanecer prófugo durante dos meses, Mario “N”, acusado del feminicidio de su pareja, fue detenido en el municipio de Juárez, Nuevo León, por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), en coordinación con la Fiscalía de esa entidad.

Las investigaciones iniciaron tras la denuncia por desaparición presentada por la hermana de la víctima, quien declaró que la última vez que la vio con vida fue en compañía de Mario “N”.

Días después, el 12 de mayo de pasado, la mujer fue localizada sin vida dentro de un vehículo que, de acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido habría abandonado luego de chocar contra el muro de contención de Paseo Tollocan, en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México.

Como parte de la investigación, personal ministerial realizó un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Xochimilco, donde fueron encontrados diversos indicios que apuntan a que el feminicidio habría sido cometido en ese domicilio.

Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable.

La fiscalía capitalina informó que labores de inteligencia y seguimiento permitieron ubicar a Mario “N” en Nuevo León, donde detectives de la Policía de Investigación, con apoyo de autoridades locales, cumplimentaron el mandato judicial.

Tras su captura, el imputado fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.