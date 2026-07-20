Sheinbaum descalifica iniciativa para limitar el voto: "está fuera de la realidad"

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre las iniciativas presentadas por la oposición que plantean un examen para votar, restringir el sufragio a personas con estudios o establecer un "voto por familia".

En este sentido, la jefa de Estado afirmó que estas medidas buscan excluir a la ciudadanía de las decisiones democráticas, por lo que de forma tajante rechazó las propuestas impulsadas por integrantes de la oposición y algunos de sus críticos para limitar el derecho al voto en México.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria aseguró que los planteamientos son "absurdos, antidemocráticos, regresivos, conservadores y fuera de la realidad".

Dicen de hacer un examen antes del voto, pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Ellos quieren que una élite gobierne México", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que condicionar el sufragio contradice los principios democráticos y el discurso de quienes aseguran defender la libertad, pues el voto debe ejercerse sin restricciones por toda la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país cuestionó que un esquema de este tipo dejaría sin representación a millones de personas, entre ellas mujeres, madres solteras y familias diversas.

¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia? ¿Qué pasa con las familias diversas o con una mamá soltera?. El voto es quizá el momento más democrático que tenemos como país", expresó.

Para la mandataria, esta propuesta representa un retroceso en los derechos políticos conquistados por las mujeres y contradice décadas de avances democráticos.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que las propuestas para limitar el voto por parte del Partido Acción Nacional (PAN) buscan reducir la participación ciudadana y afirmó que la democracia sólo puede fortalecerse garantizando el derecho de todas las personas a elegir libremente a sus gobernantes.