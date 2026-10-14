Hallan muerto en Tlaxcala a joven reportado como desaparecido en Puebla

Un joven originario de Puebla que estaba reportado como desaparecido fue hallado muerto en Tlaxcala.

Su hermano fue quien lo localizó el cuerpo en las faldas de la Malinche en el municipio de Chiautempan.

Desde hace dos días su familia desesperada buscaba al joven identificado como Alfredo de Jesús “N”, de apenas 20 años de edad, quien este miércoles apareció sin vida con huellas de violencia en las faldas de la montaña.

Fue el hermano de la víctima quien lo localizó ante la inacción de las autoridades.

A través de las coordenadas del celular fue como el hermano ubicó al joven en el paraje Santa Rosa de la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac en el municipio de Chiautempan.

El hecho fue reportado al 911, por lo que elementos de la policía municipal de Chiautempan arribaron al lugar, acordonaron el perímetro mientras que paramédicos de la zona se encargaron de acudir al lugar y confirmaron la ausencia de signos vitales, dando parte posterior a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

El personal del Servicio Médico Forense se encargó de trasladar los restos al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley correspondiente.