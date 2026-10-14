Alerta máxima en Uxpanapa, Veracruz, por desbordamiento de río

El río Solosúchil entró en fase de desbordamiento este miércoles tras superar su nivel crítico, lo que activó la alerta máxima en el municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Autoridades de Protección Civil municipal y estatal mantienen recorridos de vigilancia ante el riesgo de afectaciones en comunidades ribereñas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incremento del caudal comenzó durante la madrugada y se intensificó con las lluvias asociadas al frente frío 2 y una vaguada en el Golfo de México, fenómenos que mantienen condiciones para precipitaciones fuertes en la región.

Las localidades de Plan de Arroyos, Cedillo, Plan de Pericos y zonas aledañas al cauce figuran entre las más expuestas.

Hasta el cierre de esta edición no se han registrado daños a viviendas ni evacuaciones obligatorias, pero las autoridades advierten que la situación puede cambiar en cuestión de horas si continúan las lluvias previstas para las próximas 48 a 72 horas.

Protección Civil exhortó a las familias que viven en zonas ribereñas a extremar precauciones, preparar mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y evitar cruzar caminos inundados.

Las autoridades municipales habilitaron un refugio temporal en la cabecera municipal para quienes decidan evacuar de manera preventiva.

Aunque el nivel del río mostró un ligero descenso durante la tarde, la dependencia estatal mantiene la Alerta Gris por riesgo de nuevas crecidas, inundaciones y deslaves en la zona serrana y selvática del Uxpanapa.