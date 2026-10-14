Protección Civil refuerza la prevención por lluvias e ingreso del frente frío número 2

Autoridades de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refuerzan las acciones de vigilancia y prevención ante la temporada de lluvias y el ingreso del frente frío número 2 a Durango.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno provocará lluvias en la mayor parte del territorio estatal, con tendencia a intensificarse en la región norte, que comprende los municipios de Ocampo, El Oro, San Bernardo, Hidalgo e Indé.

Durante una reunión de trabajo con directores municipales de Protección Civil de la región con mayor posibilidad de precipitaciones, el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, hizo un llamado a mantenerse atentos a la actualización de los pronósticos que emita la Comisión Nacional del Agua.