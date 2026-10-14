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Protección Civil refuerza la prevención por lluvias e ingreso del frente frío número 2

Protección Civil de Durango y Conagua intensifican la vigilancia ante las lluvias previstas por el frente frío número 2, principalmente en municipios del norte.

Por: Alma Gudiño

Las autoridades de Protección Civil se mantienen atentos ante la temporada de lluvias y el ingreso del frente frío número 2El frente frío 2 provocará lluvias en Durango, con mayor atención en Ocampo, El Oro, San Bernardo, Hidalgo e Indé, donde Protección Civil refuerza la vigilancia.
Las autoridades de Protección Civil se mantienen atentos ante la temporada de lluvias y el ingreso del frente frío número 2.Excélsior / CEPC Durango

Autoridades de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refuerzan las acciones de vigilancia y prevención ante la temporada de lluvias y el ingreso del frente frío número 2 a Durango.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno provocará lluvias en la mayor parte del territorio estatal, con tendencia a intensificarse en la región norte, que comprende los municipios de Ocampo, El Oro, San Bernardo, Hidalgo e Indé.

Durante una reunión de trabajo con directores municipales de Protección Civil de la región con mayor posibilidad de precipitaciones, el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, hizo un llamado a mantenerse atentos a la actualización de los pronósticos que emita la Comisión Nacional del Agua.

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