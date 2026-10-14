Sujeto acuchilla a su padre por pedirle que consiga trabajo

Un hombre lesionó con un arma blanca a su padre luego de que, presuntamente, fuera regañado por no trabajar y consumir drogas, en Monterrey, Nuevo León.

La riña se desató este miércoles en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Carvajal y de la Cueva y Segunda Vidriera en la colonia 1 de Mayo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey acudieron al sitio y confirmaron a dos personas lesionadas.

Más tarde arribaron paramédicos, que brindaron atención urgente a Julián Guerrero, de 60 años, quien presentaba heridas punzocortantes en su cuerpo.

El masculino fue trasladado al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde recibió atención de parte de especialistas.

El segundo lesionado fue Oscar Guerrero, de 26 años, hijo y presunto agresor del ya mencionado, quien presentaba golpes en su cuerpo.

Los elementos de rescate y auxilio también le brindaron apoyo y lo trasladaron al Hospital Metropolitano, aunque bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hijo dijo que su padre le reclamó por no tener un trabajo y además lo acusó de ser consumidor de mariguana. Esto desencadenó una pelea entre las dos personas, siendo Julián quien se llevó la peor parte.

Sujeto usa escopeta para secuestrar a expareja

Por Emmanuel Rincón

Por otra parte, en Hidalgo, un elemento de la Policía Estatal lesionado y un hombre detenido fue el saldo de un operativo en el que autoridades rescataron a una mujer de 40 años, privada de la libertad por su expareja en el municipio de Tulancingo.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, los hechos comenzaron cuando la víctima llevaba a su hijo a la escuela, en la colonia La Cañada. En ese momento, presuntamente fue amenazada con una escopeta y obligada a subir a un vehículo para trasladarla a un inmueble del barrio Otontepec, en los límites con Acaxochitlán.

Tras recibir una denuncia ciudadana, elementos estatales iniciaron las labores de búsqueda hasta ubicar la vivienda donde se encontraría la mujer. Sin embargo, al notar la presencia de los uniformados, el presunto agresor habría ingresado al inmueble y disparado contra los policías.

La situación obligó a los agentes a desplegar una intervención táctica para controlar el riesgo y liberar a la víctima, quien finalmente fue puesta a salvo.

Durante el operativo, un policía resultó herido en la mano izquierda y recibió atención médica. Asimismo, una patrulla presentó un impacto de arma de fuego.

En el lugar fue detenido un hombre de 43 años, identificado con las iniciales S. R. P. También fueron aseguradas tres armas largas: una escopeta calibre 16 y dos rifles calibre .22.

Tras el rescate, el inmueble quedó asegurado y personal ministerial acudió para realizar las diligencias correspondientes y dar continuidad a las investigaciones.

Las autoridades deberán determinar la responsabilidad del detenido conforme avance el procedimiento legal, mientras se esclarecen las circunstancias de la privación de la libertad y las agresiones reportadas durante la intervención policial.