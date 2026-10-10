Hallan muerta a adolescente embarazada dentro de su habitación

Una adolescente de 15 años embarazada fue encontrada sin vida en el cuarto de su vivienda, localizada en la comunidad de Acuitlapilco, Tlaxcala.

Fue este viernes cuando la mamá de la joven la encontró inconsciente, explicó que cuando regresó del trabajo la llamó como siempre, pero al no obtener respuesta entró a su habitación y notó que no reaccionaba, por lo que de inmediato pidió ayuda al número de emergencia 911.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala.

Tras una valoración a la joven, identificada con las iniciales J.B.S., los socorristas solo confirmaron que carecía de signos vitales.

Las primeras investigaciones de las autoridades indicaron que no detectaron indicios visibles de violencia, tampoco encontraron elementos que apuntaran a un posible suicidio. De manera preliminar se podría tratar de un tema de salud relacionado con su embarazo.

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue para practicarle la necropsia de ley y poder determinar la causa de la muerte.